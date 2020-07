Covid-19 - Nouvelle classification : lEspagne, la Suisse et la Chine passent à l'orange

Le ministère de la Santé a publié, mercredi 29 juillet 2020, la nouvelle classification des pays en fonction du niveau de risque d’infection par le virus Sars-Cov-2 responsable du Covid-19.

Cette classification est effectuée selon des critères scientifiques en se basant sur un indicateur composite prenant en considération différents indicateurs épidémiologiques.

Certains pays et régions du monde font ainsi leur entrée dans liste verte : l’Autriche et Guam.

D’autres sortent de la liste verte pour l’orange comme l’Espagne, la Suisse et la Chine.

Alors que des pays ont quitté les deux listes verte et orange - la Gambie et la Bulgarie, et le Mozambique – d’autres ont quitté la liste rouge pour l’orange : la Côte d’ivoire et les Emirats arabes unis.