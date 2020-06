Un cadre de la BCT demandant l'ouverture des frontières et de laisser mourir les Tunisiens : le vrai du faux

Des rumeurs ont circulé, dimanche 21 juin 2020, sur les réseaux sociaux selon lesquelles la directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya aurait quitté une réunion en commun entre le ministère de la Santé et la Banque centrale de Tunisie où un responsable de l’autorité monétaire aurait déclaré : «Ouvrez les frontières. Qu’on laisse mourir ceux qui vont mourir et vivre ceux qui restent !».

L’intox a été démentie, le soir même dans un post Facebook, par le ministre de la Santé Abdellatif Mekki qui a assuré que la déclaration et le départ de Mme Ben Alaya étaient tous deux sans fondement.

Idem au niveau de la BCT où une source autorisée a confirmé les propos du ministre de la Santé, assurant qu’il s’agit «d’informations erronées et infondées attribuant des propos imaginaires à un cadre de la BCT» et de marteler que «tout cela a été créé de toutes pièces !».

I.N