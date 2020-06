Affaire Alicante : Mehdi Ben Gharbia précise

Plusieurs médias ont repris une information depuis un site tunisien selon laquelle le député de Tahya Tounes, Mehdi Ben Gharbia, aurait acheté une villa dans la ville espagnole d’Alicante pour la transformer en mosquée.

Le site, Tunisia News, à l’origine de cette information se présente comme un site satirique, et pourtant !

Le député a, lui, réagi sur sa page Facebook, appelant les médias à consulter la liste des personnes impliquées dans cette affaire.

Dans le cadre de cette affaire connue sous le nom de « biens immobiliers d’Alicante en Espagne », la direction des enquêtes douanières a déféré, devant le pôle judiciaire financier et économique, 43 Tunisiens résidents en Tunisie soupçonnés d’être impliqués dans des rachats de biens et des opérations financières et commerciales illégales hors du pays.

