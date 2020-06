Le ministre italien de la Santé a-t-il réellement fait léloge de la Tunisie ?

Une déclaration attribuée au ministre italien de la Santé faisant l’éloge de l’expérience tunisienne dans la lutte contre le Covid-19 a été publiée et partagée, ce mardi 9 juin 2020, sur les réseaux sociaux.

L’information relayée et accompagnée par une photo du supposé ministre italien indique, en substance : « Le ministre italien de la Santé Marcello Lippi déclare : Nous aurions dû suivre les mesures tunisiennes depuis le début et éviter, ainsi, le lourd bilan du virus. Le ministre tunisien de la Santé est la locomotive ayant conduit ce succès. Je reconnais qu’il a été plus sage que nous dans la gestion de la crise malgré les moyens sanitaires réduits de la Tunisie ».

Or, vérification faite par BN Check, il n’en est rien et la déclaration relayée est complétement erronée. En effet, Marcello Lippi, dont la photo accompagne la publication, n’est autre que le célébre entraîneur de football qui a remporté, notamment, la coup du monde avec la Squadra Azzurra en 2006.

Le ministre italien de la Santé est Roberto Speranza. Sa dernière déclaration médiatique remonte au 6 juin 2020. De plus, cette déclaration n’aborde à aucun moment la Tunisie. Elle a été consacrée à la présentation du rapport du Covid-19 en Italie pour la semaine du 25 au 31 mai 2020.

S.H