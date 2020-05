L’ancien Premier ministre Mohamed Ghannouchi n’a pas de page Facebook et n’a fait aucune déclaration récemment.

Plusieurs publications sur les réseaux sociaux ont relayé des commentaires à son nom défendant des conventions internationales avec la Turquie et du Qatar qui devaient être soumises à l’ARP cette semaine, et qui ont créé la polémique ces derniers jours. Ils relayent aussi des déclarations à son nom qui critiquent le régime en cours, les politiciens et la situation du pays, souvent reprises par certains médias.

I.N