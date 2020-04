Réduction de 50% des salaires des fonctionnaires de Tunisair : le vrai du faux

La compagnie nationale Tunisair a rendu public un communiqué, ce mardi 28 avril 2020, pour revenir sur les informations circulant sur les réseaux sociaux, et selon lesquelles la compagnie aurait réduit de 50% les salaires de ses fonctionnaires à l’étranger.

Dans ce contexte, la direction générale de Tunisair a assuré qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et provisoire s’inscrivant dans le cadre d’une série de décisions prises dans l’objectif d’alléger les charges financières de la compagnie durant cette période d’arrêt d’activité et de manque de liquidité suite à la décision de l’arrêt du trafic aérien à cause de la pandémie du Covid-19.

La direction générale de Tunisair a tenu à remercier tout le personnel pour les sacrifices effectués afin de préserver la pérennité de l’entreprise.

Elle ajoute qu’elle est en train de mettre en place un plan de sauvetage de l’entreprise qui lui permettra de poursuivre ses activités et de préserver les postes d’emploi tenant compte de son rôle dans le développement économique et de sa symbolique.

Par ailleurs, la compagnie a appelé tout le personnel à éviter la reprise des fausses informations et de poursuivre le travail dans l’intérêt de l’entreprise, notamment, durant cette période critique.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

S.H