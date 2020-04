Affaires sociales - Aucune hausse anormale du nombre de décès des retraités

Aucune hausse anormale du nombre des décès n’a été constatée dans les rangs des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) entre le 6 et le 21 avril 2020, a affirmé le ministère des Affaires sociales, démentant ainsi les rumeurs à ce sujet.

Le ministère indique que les données dont disposent les deux caisses et la mise à jour périodique des services de l’Etat civil montrent que le nombre de décès des retraités n'a pas enregistré de hausse exceptionnelle par rapport au taux de mortalité enregistré lors des périodes de référence précédentes, mais qu'il a plutôt diminué.

Ainsi, selon les chiffres communiqués, le nombre de décès enregistrés dans les rangs des retraités de la CNRPS est de 2.252 décès pour les 4 premiers mois de 2020 (jusqu’au 14 avril) contre 3.274 en 2019 et 3.105 en 2018 pour cette même période. Ce chiffre dans les rangs des retraités de la CNSS est de 2.076 pour les 4 premiers mois de 2020 (jusqu’au 22 avril) contre 5.371 en 2019 et 5.702 en 2018 pour cette même période.

Le ministère a renouvelé sa volonté de « fournir toutes les informations et données requises ainsi que de répondre aux demandes de renseignements dans le cadre de son engagement inconditionnel envers les principes de transparence et d'accès à l'information, tout en respectant les limites du respect des données personnelles ». Toutefois, le département a appelé, dans ces circonstances délicates que traversent le pays, à la précision et au sens des responsabilités.

C’est l’ancien député Sahbi Ben Fredj qui a été à l’origine de cette information démentie par les Affaires sociales. Dans un statut Facebook, il s’est interrogé sur la hausse du nombre de décès en corrélation avec la pandémie de Covid-19. Son statut a fait grand bruit sur les réseaux sociaux et a été relayé par plusieurs médias.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19. On recense 939 contaminés, annoncés jusqu'au 25 avril courant, sur un total de 20.408 dépistages, avec 207 rétablissements et 38 décès. Pour se prémunir, le pays a été placé en confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020..

I.N