Des tests de dépistage de consommation de drogues dans les milieux scolaires : qu'en est-il ?

Le ministère de la Santé a souligné, dans un communiqué publié ce samedi 25 janvier 2020, qu’il ne compte pas mener de campagnes de dépistage de consommation de drogues dans les milieux scolaires. L'information a circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias.

« Contrairement aux rumeurs qui circulent sur l’intention du ministère de la Santé d’effectuer des campagnes de dépistage dans les écoles, instituts et universités publiques et privées pour appréhender les consommateurs de drogues de toutes sortes, le ministère précise que ces allégations sont sans fondement et que ses structures, présentes dans les milieux scolaires ont uniquement un rôle de sensibilisation », souligne le communiqué.

M.B.Z