Aucune instruction contre Fadhel Abdelkefi

Des informations de presse ont indiqué ce jeudi 9 janvier 2020 que l’ancien ministre des Finances et de l’Investissement et de la Coopération internationale Fadhel Abdelkefi a été convoqué aujourd’hui devant le juge d’instruction près du Pôle économique et financier.

Vérification faite par Business News, il n’en est rien et il n’y a absolument aucune instruction en cours contre M. Abdelkefi. Concernant son ancienne affaire, pour laquelle il a dû présenter sa démission, il a été définitivement acquitté. De plates excuses ont d’ailleurs été présentées par les médias ayant relayé cette intox, avouant que leurs sources n’ont pas suffisamment vérifié les données avant de la publier.

De multiples rumeurs et fausses informations circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux, et quelques médias, touchant les personnes appelées à devenir ministres sous le gouvernement de Habib Jamli. Fadhel Abdelkefi a été désigné pour être ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, sous réserve du vote de confiance prévu demain vendredi 10 janvier 2020, sauf report de dernière minute.

Constitutionnellement, la plénière devant valider le gouvernement doit se tenir avant le 15 de ce mois.

R.B.H.