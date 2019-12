Hakim Ben Hammouda : Je nai fait aucune déclaration !

L'ancien ministre de l'Economie et des Finances et expert économique, Hakim Ben Hammouda, a démenti, ce lundi 16 décembre 2019, l’information relayée par l'un des journaux de la place et selon laquelle le candidat d'Ennahdha à la primature, Habib Jamli, chargé de la formation du gouvernement, lui aurait proposé d’être à la tête d’un super ministère de l’économie et il aurait refusé à cause de l’importance du défi.

« Je suis à Doha pour participer à une conférence sur les défis économiques du monde arabe », a précisé M. Ben Hammouda, dans une déclaration accordé à Mosaique FM, en affirmant : « Je n’ai fait aucune déclaration ! »

Et d’expliquer : « Je suis connu pour ma discrétion et lorsque je rencontre une personnalité, je ne dévoile pas le contenu de notre conversation. (…) Un ancien ministre n’a pas peur de relever les défis, indépendamment de leur importance ! ».

I.N