États-Unis, Israël, Italie, Tunisie : quand lapparence cache la nuance

24/09/2025 16:56
Temps de lecture : 3 min
États-Unis, Israël, Italie, Tunisie : quand lapparence cache la nuance

 

Une publication largement partagée sur Facebook prétend que les États-Unis, Israël, la Tunisie et l'Italie ont tous refusé la solution à deux États, créant une confusion et omettant des nuances cruciales. Ceci est trompeur. Bien que leurs votes ou positions publiques puissent sembler similaires, les motivations derrière ces décisions sont radicalement différentes.

 

 

Pour les États-Unis et Israël, leur position est un rejet direct. Les États-Unis, traditionnellement le principal allié d'Israël, estiment qu'un État palestinien doit être le fruit de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, et non d'une reconnaissance internationale sans cet accord. Ils ont d'ailleurs utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer une résolution demandant l'adhésion de la Palestine comme membre à part entière. Le gouvernement israélien, et plus particulièrement la coalition de Benjamin Netanyahu, s'oppose à la création d'un État palestinien souverain et a accéléré l'expansion des colonies.

 

 

Pour l’Italie, sa position est un soutien théorique à la solution à deux États, mais une réticence à agir de manière unilatérale. Rome a publiquement affirmé son soutien à la création d'un État palestinien, avec Jérusalem-Est pour capitale. Cependant, l'Italie, comme d'autres nations européennes, a préféré attendre un processus de paix négocié plutôt que de procéder à une reconnaissance unilatérale. Son inaction ne signifie donc pas un rejet de la solution, mais plutôt un désaccord sur la manière de la mettre en œuvre.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré mardi 23 septembre 2025 que l'Italie ne reconnaîtra l'État palestinien qu'à deux conditions : la libération de tous les otages israéliens et l'exclusion du Hamas de tout futur rôle gouvernemental. "Je ne suis pas contre la reconnaissance de la Palestine, mais nous devons nous fixer les bonnes priorités", a-t-elle expliqué aux journalistes, ajoutant que son gouvernement présenterait une motion sur ce sujet au Parlement.

 

Pour la Tunisie, le sujet est le plus complexe et le plus nuancé. Elle ne refuse pas un État palestinien, bien au contraire. Son abstention lors de certains votes ne reflète pas une opposition à l'État de Palestine, mais plutôt un rejet de toute normalisation avec Israël. La Tunisie refuse de reconnaître l'existence même de l'État d'Israël. Voter en faveur d'une résolution qui, même en créant un État palestinien, se base sur le principe de deux États (Israël et Palestine), serait interprété en Tunisie comme une reconnaissance implicite d'Israël.

 

  

La Tunisie soutient un État palestinien sur tout le territoire de la Palestine, refusant le concept de deux États tel que défini par la communauté internationale.

 

  

Pour rappel, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 12 septembre 2025 une déclaration commune, préparée par la France et l'Arabie saoudite, visant à relancer la solution à deux États. Le texte a été approuvé par 142 pays, avec seulement 10 voix contre (dont celles d'Israël et des États-Unis) et 12 abstentions.

 

R.A.

Commentaires
Commentaires (2)
ourwa
Le mirage redondant de KS...
a posté le 25-09-2025 à 19:08
" La Tunisie soutient un '?tat palestinien sur tout le territoire de la Palestine, refusant le concept de deux '?tats tel que défini par la communauté internationale." sic ; c'est logique, selon la position ferme de KS à ce sujet ( cf ses déclarations); une stratégie géopolitique qui nous rappelle, en quelque sorte, dans un contexte historique différent, celle d'un certain Salah ben Youssef, islamo-fasciste formé à la Zitouna, lors de la lutte de Bourguiba pour l'Indépendance; Ben Salah, aligné sur la position d'Abd-Ennasser, refusait catégoriquement la politique des étapes de Bourguiba, il exigeait l'Indépendance totale de la Tunisie, c'était avant 1954, année de la déclaration de l'autonomie interne de la Tunisie. On connait la suite... Qu'est-ce à dire, KS serait-il un youssefiste masqué dans le contexte actuel du génocide israélien des Palestiniens, tant à Gaza qu'en Cisjordanie par israel? Nullement, pensons-nous, mais une tentative géostratégique régionale et internationale de sa part: exiger de sa part le TOUT en escomptant en obtenir une partie...comme s'il avait la haute main sur la géopolitique mondiale dans une conjoncture globale explosive qui semble échapper inexorablement à un certain Trump... Les vieux os de Bourguiba doivent cliqueter d'indignation actuellement... Soyons sérieux; qui, parmi les '?tats arabes, normalisateurs déclarés ou non, iraient exiger, à l'instar de KS, la libération totale de toute la Palestine de la présence sioniste, coloniale et génocidaire? L'arabie s?- ça fait longtemps qu'elle couche avec Tel-Aviv, tout comme le Qatar, tout comme le Maroc de Med VI, son père et son grand-père... Géopolitique de l'esbroufe...et/ou décalage total de l'?tat tunisien actuel par rapport à une situation politique mondiale qui dépasse largement ses taux d'influence économique, financière, technologique, militaire moins que modestes...
citoyen
La Tunisie et ....
a posté le 24-09-2025 à 20:31
La Tunisie, L'Iran, L'Irak et Le Yemen ont refusé la solution a deux états se justifiant de reconnaitre une état sioniste. En effet, les quatre pays sont les seuls pays qui reconnaissent pas à ce jour Israel.
