Fadel Chaker au Festival de Carthage ? Une rumeur infondée déclenche la controverse

Ces derniers jours, une rumeur persistante a enflammé les réseaux sociaux : le chanteur libanais Fadel Chaker aurait été programmé au Festival international de Carthage 2025. Rapidement relayée en ligne, cette information a suscité une vague d’indignation, tant en Tunisie que dans d’autres pays arabes. En cause : le passé controversé de l’artiste, condamné dans des affaires liées au terrorisme, qui continue de provoquer des réactions vives.

De nombreux internautes ont exprimé leur rejet d’une telle programmation, y voyant une tentative de « réhabilitation forcée » de la star libanaise. Certains y ont même perçu un geste délibéré, motivé par des intentions politiques ou idéologiques. L'idée qu’un artiste au passé aussi controversé puisse figurer dans la programmation d’un festival aussi emblématique que celui de Carthage a été perçue par beaucoup comme une provocation.

Face à la montée de la polémique, BN Check a mené sa propre enquête. Résultat : Fadel Chaker ne figure nullement dans la programmation officielle du Festival de Carthage 2025. Aucun communiqué officiel ni élément tangible ne confirme cette rumeur.

Cette fausse information n’est pas un cas isolé. Une rumeur similaire avait circulé récemment dans d’autres pays du monde arabe, notamment à la suite de la diffusion d’une affiche annonçant un concert de Fadel Chaker le 11 juillet, sous le titre prometteur : « Une nuit inoubliable ». Ce spectacle aurait marqué le grand retour de l’artiste sur scène, treize ans après sa dernière apparition publique, en 2013, lors du Festival Mawazine au Maroc.

Toutefois, cette annonce s’est avérée infondée. Des sources proches du chanteur ont rapidement démenti toute planification de concert, que ce soit à cette date ou dans un avenir proche. Selon ces mêmes sources, Fadel Chaker n’est pas en mesure de se produire sur scène, n’ayant pas encore réglé les procédures juridiques liées à ses anciennes condamnations. L’annonce, largement diffusée, était donc prématurée et, selon certains, intentionnellement trompeuse.

Fadel Chaker, autrefois l’une des plus grandes voix de la scène musicale arabe, demeure une figure controversée. S’il jouit encore d’une popularité notable auprès d’un certain public, son passé trouble et ses démêlés avec la justice continuent de hanter son image publique. Cette dernière polémique en est une preuve supplémentaire.

Face à la montée de la polémique, BN Check a mené sa propre enquête. Résultat : Fadel Chaker ne figure nullement dans la programmation officielle du Festival international de Carthage 2025. Aucun communiqué officiel ni élément tangible ne vient confirmer cette rumeur.

Cette fausse information n’est pas un cas isolé. Une rumeur similaire avait récemment circulé dans d’autres pays arabes, notamment à la suite de la diffusion d’une affiche annonçant un concert de Fadel Chaker le 11 juillet, sous le titre prometteur : « Une nuit inoubliable ». Ce spectacle aurait marqué le grand retour de l’artiste sur scène, treize ans après sa dernière apparition publique, en 2013, lors du Festival Mawazine au Maroc.

Toutefois, cette annonce s’est avérée infondée. Des sources proches du chanteur ont rapidement démenti toute planification de concert, que ce soit à cette date ou dans un avenir proche. Selon ces mêmes sources, Fadel Chaker n’est pas en mesure de se produire sur scène, n’ayant pas encore réglé les procédures juridiques liées à ses anciennes condamnations. L’annonce, largement relayée, était donc prématurée et, selon certains, intentionnellement trompeuse.

Fadel Chaker, autrefois l’une des plus grandes voix de la scène musicale arabe, avait troqué les chansons d'amour contre l'appel au jihad contre le régime syrien en 2013. Il avait fait partie d'une milice extrémiste qui a porté les armes en Syrie. Son passé trouble et ses démêlés avec la justice continuent de hanter son image publique. Cette dernière polémique en est une preuve supplémentaire.

M.B.Z