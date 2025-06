Hind Sabri déchue de sa nationalité égyptienne? Il s'agit d'une fausse information

Une publication partagée par une page Facebook nommée "Jaridet Osbou el charkya" affirme que l’actrice tunisienne Hind Sabri aurait été déchue de sa nationalité égyptienne, expulsée vers la Tunisie, et radiée du Syndicat des professions artistiques. Le post, largement diffusé, a été partagé plus de 200 fois et a suscité plus de 3000 commentaires. Après vérification, cette information s’avère totalement fausse.

Tout d’abord, la page en question se présente comme un journal, mais il s’agit en réalité d’un simple compte Facebook sans statut de média reconnu. Aucune source officielle égyptienne, ni du gouvernement, ni du syndicat mentionné, n’a publié de déclaration en ce sens. Il n’existe donc aucune preuve ou document officiel confirmant ces allégations. Cette rumeur fait partie d’une campagne de désinformation visant Hind Sabri à la suite de son soutien public à une initiative de solidarité avec le peuple palestinien, « la caravane A Soumoud ». En réaction à ce soutien, certains internautes et personnalités égyptiennes ont exprimé leur désaccord, lançant des appels à son expulsion et à la révocation de sa nationalité, bien que ces appels n’aient aucune base légale ni institutionnelle. Parmi ces réactions, une publication sur Facebook du père de l’actrice Yasmine Sabri a attiré l’attention. Dans son message, il critique vivement l’engagement de Hind Sabri, affirmant qu’elle ne respecte pas l’opinion du peuple égyptien et demande son expulsion. Cependant, ses propos représentent une opinion personnelle et ne reflètent aucune décision officielle. De nombreuses voix se sont élevées en défense de l’actrice, soulignant que son action relève d’un geste humanitaire, et non politique. Pour ses soutiens, elle a exprimé sa solidarité avec des civils en détresse, sans manquer de respect à un quelconque État. La Caravane Al Soumoud est une initiative lancée par des personnalités, activistes et citoyens issus de la Tunisie et d’autres pays arabes, visant à exprimer leur solidarité avec les populations civiles palestiniennes. À travers des actions symboliques, des collectes de dons ou des messages de soutien, cette caravane cherche à sensibiliser l’opinion publique et à défendre les droits humains. Elle ne relève d’aucun mouvement politique, mais incarne une démarche collective de soutien humanitaire. Aucun retrait de nationalité ni mesure d’expulsion n’a été prononcé à l’encontre de Hind Sabri. La rumeur qui circule repose sur des spéculations et des appels individuels, sans fondement juridique. R.A