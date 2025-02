Un séisme dévastateur va-t-il frapper la Tunisie ? La vérité sur cette déclaration

Mardi 18 février 2025, la page Facebook Météo Tunisie a publié un titre alarmant : Urgent un séisme dévastateur frappe la Tunisie, le même titre a été relayé par plusieurs pages et sites comme le site « Mosaique News ». Ce titre, accompagné d’une photo et d’une citation attribuée au chef du service de recherche géophysique, a suscité une vive inquiétude parmi les Tunisiens notamment en raison de l’utilisation du mot dévastateur, qui suggère une catastrophe majeure.

Le titre de la publication affirmait qu’un séisme "dévastateur"allait frapper la Tunisie, citant le chef du service de recherche géophysique comme source. La publication incluait une image avec une citation attribuée à ce dernier : « La Tunisie n’est pas à l’abri de l’activité sismique, et voici les zones concernées ».

En vérifiant cette information, nous avons constaté que le chef du service de recherche géophysique, Hassan Hamdi, a bien fait une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) le mardi 18 février 2025. Cependant, son propos était bien différent de ce que le titre laissait entendre.

Dans sa déclaration, M. Hamdi a expliqué que la Tunisie n’est pas à l’abri de l’activité sismique tectonique, mais il a précisé que les tremblements de terre enregistrés dans le pays sont faibles à modérés, contrairement à des pays comme l’Italie, le Maroc, la Turquie ou la Grèce, qui connaissent des séismes plus puissants et destructeurs.

Le titre de la publication Facebook a exagéré et déformé les propos de l’expert. Alors que M. Hamdi a simplement souligné que la Tunisie est située dans une zone sismiquement active, il n’a jamais annoncé un séisme dévastateur imminent. La formulation du titre a créé une confusion et une panique inutile parmi les internautes, en laissant croire à une catastrophe imminente. La publication de la page Météo Tunisie a mal interprété et exagéré les propos du chef du service de recherche géophysique. Bien que la Tunisie soit effectivement située dans une zone sismiquement active, les tremblements de terre y sont généralement faibles à modérés.

Pour rappel, une réplique sismique de magnitude 2,6 sur l'échelle de Richter a été enregistrée le lundi 3 février 2025, à 17h11, dans la délégation de Meknassy, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid. Ce léger tremblement de terre fait suite à une secousse tellurique plus forte, survenue plus tôt dans la journée.

Vers 10h45 ce matin, un séisme de magnitude 4,9 a été ressenti dans la région, provoquant une vive inquiétude parmi les habitants. Selon les analyses des services sismologiques, l'épicentre de la secousse a été localisé à l'est de la délégation de Meknassy.

Aucune perte humaine ni dégâts matériels majeurs n'ont été signalés.

R.A.