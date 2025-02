Un chameau volant et une baleine sauvée : deux vidéos truquées par lIA

Des vidéos virales ont inondé Instagram et TikTok ces derniers jours, accumulant des millions de vues et d’interactions. La première vidéo montre un groupe de personnes retirant des balanes – de petits crustacés – accrochées à la peau d’une baleine, tandis que la seconde en scène un chameau semblant flotter dans les airs, suspendu à des ballons, au cœur d’un centre commercial. Ces images insolites ont suscité à la fois étonnement et fascination chez les internautes.

Dans le premier clip, des individus retirent soigneusement les balanes de la peau d’une baleine. La scène, émouvante, donne l’impression d’un geste héroïque pour sauver l’animal marin, ce qui a valu de nombreux éloges et commentaires admiratifs.

La seconde vidéo présente un chameau flottant dans un centre commercial, porté par un bouquet de ballons. Son aspect surréaliste et presque magique en a fait un succès instantané, partagé massivement par des internautes qui y voyaient un coup de communication audacieux et captivant.

Mais ces vidéos sont-elles authentiques ?

Pour en vérifier l’origine, nous avons utilisé des outils d’analyse spécialisés, combinant détection d’IA, recherche inversée d’images et traçage des sources.

Les vidéos ont été soumises à des logiciels avancés tels que Deepware.ai et InVID, conçus pour repérer les contenus générés ou modifiés par intelligence artificielle. Ces outils détectent les incohérences dans l’éclairage, les ombres, les textures et les mouvements – autant d’indices révélateurs d’une création artificielle. Résultat : les deux vidéos ont été classées comme très probablement générées par IA, présentant des anomalies qui ne correspondent pas aux lois de la physique du monde réel.

Ensuite, nous avons effectué des recherches inversées via Google Images et TinEye afin de retrouver l’origine de ces clips. Aucune source crédible ne les mentionne, un fait inhabituel pour un contenu viral authentique. Cette absence de provenance a renforcé les doutes quant à leur véracité.

Enfin, les vidéos ont été retracées jusqu’à une page Instagram nommée "Love Trends Ai", spécialisée dans la diffusion de contenus générés par intelligence artificielle. Sa bio indique explicitement que toutes ses publications sont créées via l’IA. D’ailleurs, ses vidéos incluent d’autres mises en scène tout aussi improbables, comme Donald Trump défilant sur un podium de mode ou encore Neymar marchant aux côtés d’un lion.

Ces éléments confirment que ces vidéos ne sont pas des événements réels, mais bien des créations numériques destinées à impressionner et divertir.

R.A.