Le ministre Mohamed Ali Nafti accueilli par le chauffeur du ministre éthiopien du Transport, qu'en est-il réellement ?

Une publication partagée par la page Facebook Carthage News, le lundi 17 février 2025, a affirmé que le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, avait été humilié lors du Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. La publication prétendait que le ministre éthiopien du Transport, Alemu Sime, n’avait pas jugé nécessaire d’accueillir personnellement le ministre tunisien et avait plutôt envoyé son chauffeur pour l’accueillir. Elle incluait une photo censée montrer le ministre tunisien posant avec le chauffeur du ministre éthiopien du Transport.

Cette allégation a été présentée comme une insulte diplomatique majeure envers la Tunisie, la publication critiquant le gouvernement tunisien et sa politique étrangère sous la présidence de Kaïs Saïed.

La publication cite « Un scandale et une insulte pour la Tunisie lors du Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba… Même le ministre éthiopien du Transport, Alemu Sime, n’a pas jugé bon d’accueillir le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, venu assister à une conférence africaine à Addis-Abeba. Il a plutôt envoyé son chauffeur prendre une photo avec lui. La personne sur la photo n'est pas le ministre éthiopien du Transport, mais son chauffeur, selon un journaliste tunisien. C’est une humiliation historique pour la diplomatie tunisienne, qui n'a jamais connu une telle déchéance. Même le ministre éthiopien du Transport refuse de recevoir le ministre tunisien des Affaires étrangères, car la Tunisie s’est effondrée et s’est amoindrie sous Kaïs Saïed. Depuis l’indépendance, la diplomatie tunisienne a toujours été présente sur un pied d’égalité avec les grandes nations du monde. Malheureusement, cette insulte de l’Éthiopie restera une leçon pour tous et pour le ministre des Affaires étrangères raté de Kaïs Saïed, qui n’a même pas le niveau d’un ministre. Comment a-t-il été nommé ? Qui est derrière cette nomination catastrophique pour le ministère ? »

Nous avons enquêté sur cette allégation et examiné la photo accompagnant la publication. Avec une recherche d'image à l'aide de Tineye, nous avons découvert que la photo partagée ne montre pas le ministre tunisien des Affaires étrangères avec le ministre éthiopien du Transport ou son chauffeur. En réalité, l’homme sur la photo est Mahmoud Thabit Kombo, le ministre tanzanien des Affaires étrangères.

La photo a été publiée à l’origine sur la page Facebook officielle du ministère tunisien des Affaires étrangères le 13 février 2025. La légende accompagnant l’image indique :

« Le ministre a également rencontré son homologue tanzanien, Mahmoud Thabit Kombo. Les deux ministres ont salué les relations historiques entre les deux pays, qui remontent à six décennies, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques ».

Nous avons vérifié les canaux officiels du ministère tanzanien des Affaires étrangères. Un communiqué de presse a confirmé la rencontre entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et son homologue tanzanien, Mahmoud Thabit Kombo. Ce communiqué a mis en avant les discussions sur la coopération économique, les secteurs de l’énergie et du gaz, ainsi que les plans pour renforcer les relations bilatérales.

Extrait du communiqué du ministère tanzanien des Affaires étrangères :

« Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de l'Afrique de l'Est, Hon. Mahmoud Thabit Kombo, a rencontré le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, en marge de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue les 12 et 13 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie. »

Nous avons vérifié les informations auprès des médias officiels éthiopiens et contacté des vérificateurs de faits en Éthiopie. Le site web de l'Agence de presse éthiopienne (ENA) et Abel Wabella un fact-cheker en Éthiopie, ont confirmé que le 11 février 2025, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Eltaher SM Elbaour, sont arrivés à Addis-Abeba tard dans la nuit pour participer à la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. À leur arrivée, les ministres ont été chaleureusement accueillis par des officiels, dont la Directrice générale des Affaires protocolaires au ministère des Affaires étrangères, Dr. Aziza Geleta.

L'affirmation selon laquelle le ministre tunisien des Affaires étrangères a été humilié par le ministre éthiopien du Transport et accueilli par son chauffeur est fausse. La photo en question montre en réalité le ministre tunisien des Affaires étrangères en compagnie de son homologue tanzanien, Mahmoud Thabit Kombo. Cette rencontre faisait partie des rencontres diplomatiques officielles lors du Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba.

R.A.