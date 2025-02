À Sfax : c'est quoi ces étranges lumières dans le ciel ?

Dans la nuit du 3 février 2025, une vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, montrant des lumières vives illuminant le ciel nuageux à la ville de Sfax. Le phénomène a attiré l’attention et provoqué des réactions variées parmi les internautes.

La vidéo capturée a suscité une panoplie de théories et d’hypothèses. Certains ont exprimé leur inquiétude, pensant que ces lumières étaient liées à une « conspiration » menaçant la Tunisie.

D’autres se sont interrogés sur l’origine de ces lumières inhabituelles, cherchant une explication rationnelle. Quelques internautes ont tourné la situation en dérision, suggérant que ces lumières pourraient être un signal pour l’apparition de Batman.

Après une enquête approfondie, il a été confirmé que ces lumières n’ont aucun lien avec une théorie du complot ni avec des phénomènes surnaturels. Nous avons retracé l’orginie de la vidéo et il est apparu que les lumières proviennent tout simplement de projecteurs utilisés à proximité d’un complexe situé près de la route de Mahdia, à Sfax. Ces dispositifs lumineux sont couramment employés pour des événements ou des activités spécifiques et peuvent projeter des faisceaux visibles dans le ciel lorsqu’il y a des nuages bas.

Dans ce cas, il s’agit simplement de lumières provenant de projecteurs, et il n’y a aucune raison de paniquer ou de croire à des conspirations.

Le même type de phénomène lumineux observé à Sfax a déjà été signalé à Aucamville, près de Toulouse en France, dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août 2023. Cette nuit-là, des habitants ont aperçu des points lumineux étranges dans le ciel. Le spectacle lumineux a rapidement suscité la curiosité et alimenté diverses interprétations sur les réseaux sociaux. Certains observateurs ont évoqué l'apparition possible d'Ovnis, tandis que d'autres tentaient de comprendre l’origine exacte de ces lumières inhabituelles. Comme à Sfax, l'événement a également été source de confusion et d'interprétations variées.

Après vérification, il a été confirmé que ces lumières n’avaient rien de mystérieux. Elles provenaient en fait de spots lumineux utilisés par La Voile Blanche, un célèbre restaurant-bar situé à proximité. Ce dernier organisait une grande soirée blanche qui incluait des projections lumineuses visibles depuis une large distance, notamment en raison de la couverture nuageuse.

Qu'est ce qu'une théorie du complot ?

Une théorie du complot est une pensée selon laquelle des événements ou des situations importantes sont délibérément cachés ou manipulés par un groupe puissant et secret.

Karl Popper, philosophe des sciences, la définit ainsi dans Conspiracy Theory of Society :

« C'est l'opinion selon laquelle l'explication d'un phénomène social consiste en la découverte des hommes ou des groupes qui ont intérêt à ce qu'un phénomène se produise (parfois il s'agit d'un intérêt caché qui doit être révélé au préalable) et qui ont planifié et conspiré pour qu'il se produise ».

Ces théories suggèrent souvent l'existence d'intentions malveillantes et de complots coordonnés pour influencer le cours des événements de manière secrète.

