Comment une ancienne vidéo sur une saisie de bijoux à Meknassy a été manipulée pour créer une fausse information

Une vidéo diffusée sur TikTok le 13 décembre 2024 prétend montrer une saisie récente de 68 boîtes contenant des bijoux en or à Meknassy, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Selon cette vidéo, les bijoux auraient été interceptés par les forces de l’ordre alors qu’ils étaient en transit entre la Libye et l’Algérie. Présentée comme un extrait du journal télévisé de Nessma TV, la séquence inclut des déclarations attribuées à Hamdi Kaied, chef du poste de sécurité de Meknassy. Toutefois, une vérification rigoureuse révèle que cette vidéo est décontextualisée et date en réalité de 2013.

Pour vérifier l’authenticité de cette information, plusieurs étapes ont été suivies. Tout d’abord, il a été établi que Nessma TV ne diffuse plus de bulletins d’information depuis plusieurs années. Par ailleurs, le présentateur visible dans la vidéo, Hachem Bouaziz, avait quitté la chaîne en 2015. Ces deux éléments suffisent à démontrer que la vidéo ne peut pas être récente.

Ensuite, la déclaration attribuée à Hamdi Kaied a été analysée. Bien qu’il ait effectivement occupé le poste de chef de sécurité à Meknassy, cela n’était le cas que jusqu’en 2013. Une recherche approfondie dans les archives et via des moteurs de recherche a permis de retrouver une opération signalée cette même année : une voiture suspecte avait été interceptée, conduisant à la saisie de 68 boîtes contenant environ soixante kg de bijoux en or pur, pour une valeur estimée à cinq milliards de millimes tunisiens.

Aucune trace d’un événement similaire dans l’actualité récente n’a été trouvée, que ce soit dans les médias ou dans les communications des autorités locales. Ces constatations confirment que la vidéo est ancienne et a été sortie de son contexte initial.

En réalité, elle remonte à une opération menée en 2013 à Meknassy, où les forces de l’ordre avaient saisi 68 boîtes contenant environ soixante kg de bijoux en or. Bien que les faits soient avérés, la séquence a été décontextualisée et présentée à tort comme un événement récent

R.A.