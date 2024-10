Africa Facts Summit : défis et stratégies innovantes pour contrer la désinformation en Afrique

Sous le thème « Défis, innovations et réponses stratégiques pour lutter contre la désinformation en Afrique » BN Check a participé à l'Africa Facts Summit, organisé par Africa Check en collaboration avec DUBAWA et Ghana Fact, à Accra, capitale du Ghana.

Lors du sommet, BN Check a participé à une session consacrée à la vérification des informations sur les migrants d’Afrique subsaharienne. Un sujet qui a pris une importance cruciale dans le contexte de la récente élection présidentielle en Tunisie, tenue le 6 octobre 2024. Rabeb Aloui, directrice de BN Check, a partagé des aperçus précieux sur le rôle du fact-checking dans la lutte contre la désinformation entourant les migrants, en particulier en Tunisie et dans la région du Maghreb.

Dans son intervention, Rabeb Aloui a expliqué comment les migrants subsahariens ont été utilisés à des fins politiques par certains acteurs, notamment lors de la campagne présidentielle tunisienne, où un candidat a exploité la crise migratoire dans son programme électoral. Cette session a mis en lumière les stratégies de manipulation des citoyens par la diffusion d’informations erronées et alarmistes, visant à créer une peur collective autour des migrants. En Tunisie, ces désinformations ont altéré la perception publique et ont également provoqué des tensions sociales et même, dans certains cas, des violences.

L’'une des sessions les plus attendues a été celle modérée par Rabeb Aloui, consacrée à la vérification des faits pendant l'élection. Cette session a permis de mettre en lumière les expériences de deux acteurs majeurs dans la lutte contre la désinformation électorale en Afrique : Africa Check au Sénégal et Balobaki Check en République Démocratique du Congo (RDC).

La représentante de BN Check a ouvert la session en soulignant l'importance cruciale du fact-checking pendant les périodes électorales, moments où la manipulation de l'information peut influencer de manière décisive les résultats et le comportement des électeurs. Dans ce cadre, elle a présenté les défis spécifiques auxquels les pays africains sont confrontés en matière de désinformation pendant les campagnes électorales, notamment l'usage de fausses informations pour manipuler les citoyens, exacerber les divisions sociales, ou discréditer des candidats.

Ange Kasongo, fondatrice de la platformeBalobaki Check en RDC, a partagé l'expérience de son organisation dans la vérification des faits lors de l'élection présidentielle. Elle a expliqué comment la propagation rapide des rumeurs et des fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux et les médias traditionnels a eu un impact direct sur la perception des électeurs. Grâce au travail de vérification de Balobaki Check, plusieurs fausses informations sur les candidats et sur le processus électoral lui-même ont été corrigées, aidant ainsi à rétablir une certaine transparence et à renforcer la confiance dans les résultats électoraux.

Valdez Onanina, rédacteur en chef d'Africa Check au Sénégal, a quant à lui exposé les efforts déployés pour lutter contre la désinformation lors des élections sénégalaises. Il a mis en avant la collaboration entre les fact-checkers, les journalistes, et la société civile, qui a été essentielle pour débunker des informations erronées circulant sur les réseaux sociaux. Onanina a également souligné l'importance de travailler en amont pour éduquer les citoyens à la vérification des faits, afin qu'ils puissent eux-mêmes distinguer les vraies informations des fausses.

Notons que BN Check a joué un rôle essentiel pendant la présidentielle tunisienne du 6 octobre 2024, et ce en vérifiant les informations diffusées sur les réseaux sociaux et les déclarations des candidats, dans le cadre de l'alliance pour la vérification des élections menée par le Réseau arabe pour la vérification des informations AFCN, soutenu par ARIJ, et le Réseau africain pour la vérification des informations Africa Check.

La platforme a analysé et démystifié des affirmations mensongères durant les élections, contribuant ainsi à une meilleure transparence du processus électoral.

La participation de BN Check au Africa Facts Summit a permis de renforcer l'importance de la collaboration entre les plateformes africaines de vérification des faits. Cela a aussi souligné l'impact de la désinformation sur des sujets sensibles comme les migrations et les élections, et la nécessité de maintenir des efforts continus pour informer correctement les citoyens et prévenir la manipulation de l'opinion publique.

R.B.H