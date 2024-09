La garde des enfants, automatiquement attribuée au père ? Le vrai du faux

Depuis le 8 septembre 2024, une information a circulé sur Facebook affirmant qu'à partir du 28 septembre, la garde des enfants après un divorce serait automatiquement accordée au père, et qu'il n'y aurait plus de pension alimentaire pour la mère. Ce message, partagé des centaines de fois, a suscité surprise et indignation.

Nous avons d’abord remonté à l’origine de cette information, qui semble avoir pris naissance sur des pages algériennes dès le 5 septembre, avant de se propager en Tunisie.

Pour vérifier l’information, nous avons consulté plusieurs sources officielles algériennes, notamment le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ainsi que l’Agence de presse officielle algérienne. Aucune trace de cette prétendue réforme n’a été trouvée.

Ensuite, nous avons consulté le Journal officiel algérien, qui publie tous les nouveaux décrets et décisions. Là encore, aucune mention de cette mesure n’a été relevée.

Nous avons poursuivi notre enquête en Tunisie, en examinant les dernières décisions publiées dans le Journal officiel tunisien, ainsi que les communiqués récents du Conseil des ministres et du ministère de la Femme. À nouveau, aucune trace d’une quelconque modification législative concernant la garde des enfants ou la pension alimentaire n’a été trouvée.

Ainsi, le message circulant sur Facebook est faux. Il n’existe à ce jour aucune décision officielle en Algérie ou en Tunisie modifiant les règles de garde des enfants en faveur des pères, ni supprimant la pension alimentaire pour les mères après un divorce. Il s'agit d'une rumeur sans fondement, diffusée d'abord sur des pages algériennes avant de se répandre en Tunisie.

R.A