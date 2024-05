La visite de Saïed en Chine permet-elle à la Tunisie de rejoindre la Banque asiatique d'investissement ?

Sur Facebook, plusieurs internautes ont fait circuler une information selon laquelle la Tunisie aurait rejoint la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB). Ils ont qualifié cette adhésion d'accomplissement suite à la visite du président Kaïs Saïed en Chine.

Les publications mentionnaient : « La Tunisie est devenue membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB), créée spécialement pour financer les projets d'infrastructure des pays situés sur la route de la soie, notamment les ports maritimes, les aéroports, les lignes de chemin de fer, les autoroutes, les projets énergétiques, etc. Il s'agit de la plus grande avancée stratégique réalisée par l'État tunisien depuis des années, qui devrait garantir toutes les ressources financières nécessaires au financement de projets majeurs dans notre pays, sans se plier aux conditions du Fonds monétaire international qui menace notre souveraine

D'autres ont écrit : « Officiellement, la Tunisie est membre de l'AIIB, créée spécialement pour financer les projets d'infrastructure de la route de la soie, notamment les ports maritimes et secs, les lignes de chemin de fer. La plus grande avancée de l'État tunisien qui fournira toutes les ressources financières pour financer des projets majeurs. »

Cependant, après vérification, il apparaît que l'adhésion de la Tunisie à la banque n'est pas récente. En effet, le ministère de l'Économie avait annoncé l'adhésion de la Tunisie depuis mai 2022. À l'époque, le ministère avait publié un communiqué déclarant : « Officiellement : la Tunisie devient le 90e membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB). La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a annoncé le 4 mai que la République tunisienne avait rempli toutes les formalités et conditions pour devenir membre effectif de cette banque, devenant ainsi le 90e membre à partir du 29 avril 2022. Cette institution financière multilatérale a été créée en 2014 à l'initiative et avec le soutien du gouvernement chinois, et son siège est à Pékin, afin de promouvoir le développement économique en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et dans les autres pays membres, y compris en Afrique du Nord ».

Selon le communiqué, la création de cette banque s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Route de la soie approuvée par la République populaire de Chine, visant à stimuler le développement dans de nombreux pays à travers le monde par le biais de partenariats économiques et en contribuant au financement de grands projets d'investissement, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'environnement, des transports et d'autres secteurs vitaux soutenant le développement durable.

Le ministére de l’economie a ajouté que : « L'adhésion de la Tunisie à cette institution financière émergente s'inscrit dans le cadre de la diversification des sources de financement de ses projets de développement, permettant ainsi de nouer un nouveau partenariat constructif en matière d'investissement, de financement et d'expertise technique dans les domaines prioritaires pour le développement du pays à moyen et long terme. »

Ainsi, la nouvelle de l'adhésion de la Tunisie à la banque n'est pas récente et n'est pas liée à la visite du président de la République en Chine. Le président Kaïs Saïed a quitté la Tunisie le mardi 28 mai 2024, pour se rendre en Chine. Il a assisté, sur invitation du président chinois Xi Jinping, à la cérémonie d'ouverture de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. L'événement se déroule du 28 mai au 1er juin et plusieurs dirigeants arabes y participent, notamment le roi du Bahreïn, le président égyptien et le président des Émirats arabes unis.

R.A.