Un plan dans l'ordinateur de Borhen Bssais ? Attention à cette fausse information !

Le site « News Tun 24 » a posté une publication indiquant que, « après la découverte d'un plan complet dans l'ordinateur de Borhen Bssais, une célèbre journaliste, d'autres journalistes et un syndicaliste ont été arrêté. Davantage de détails sont fournis dans la vidéo jointe dans le commentaire ». L’information a suscité une polémique sur les réseaux sociaux, provoquant des centaines de commentaires et un partage massif.

Après vérification de cette information et une lecture attentive de l'article, nous avons constaté qu'il renvoie à un autre article publié dans le journal Al-Hourriya, affirmant que des sources bien informées ont déclaré au journal qu'une célèbre journaliste a été mentionnée dans l'affaire de Borhen Bssais. Al-Hourriya a affirmé également que les enquêtes se sont élargies après la saisie de l'ordinateur et du téléphone de Borhen Bssais et que les données indiquent des soupçons entourant une célèbre journaliste.

Cependant contrairement au titre, l'article ne mentionne pas la découverte d’un plan dans l'ordinateur du journaliste Borhen Bssais.

Le tribunal de première instance de Tunis a rendu, mercredi 22 mai 2024, son verdict dans l'affaire des journalistes Borhen Bssais et Mourad Zeghidi, les condamnant à un an de prison ferme.

Les deux journalistes ont été condamnés à six mois pour atteinte à l’ordre public et six autres mois pour attribution de faits non réels à un fonctionnaire public, a précisé le porte-parole du Tribunal sur Mosaïque FM. L'arrestation du journaliste Borhen Bssais n'a rien à voir avec un quelconque plan, elle a été effectuée sur la base de déclarations et de publications.

