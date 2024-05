L'âge de la jeunesse sera-t-il désormais entre 25 et 65 ans ?

Sur l'application TikTok et sur Facebook, une vidéo de moins de quinze secondes a circulé, affirmant qu'il existe une nouvelle classification de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) selon laquelle la jeunesse s'étendrait de 25 à 65 ans et que toute personne de moins de 25 ans serait considérée comme un enfant. Cette vidéo a été partagée plus de mille fois sur différentes pages Facebook et a suscité des centaines de commentaires.

Les internautes ont réagi diversement à cette vidéo. Certains ont exprimé leur joie : « C'est une bonne nouvelle, je ne me sentirai plus vieux maintenant », d'autres ont commenté : « Je suis devenu un enfant à 60 ans, c'est formidable ». Cependant, d'autres ont trouvé cette classification absurde : « Nous sommes soudainement devenus des enfants, c'est inconcevable ! ».

Nous avons vérifié la véracité de ces affirmations en consultant les données de l'OMS et n'avons trouvé aucune trace d'une telle classification. En fait, ce n'est pas le rôle de l'OMS de faire des classifications par âge. Il convient de noter que les Nations Unies définissent les jeunes comme des personnes âgées de 15 à 24 ans. Cette définition a été établie lors des préparatifs de l'Année internationale de la jeunesse en 1985 et adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 36/28 de 1981. Toutes les statistiques des Nations Unies sur les jeunes se basent sur cette définition, comme le montrent les annuaires statistiques annuels publiés par le système des Nations Unies sur la démographie, l'éducation, l'emploi et la santé.

Ce cadre statistique définit les jeunes, et par conséquent, les personnes de moins de quatorze ans comme des enfants. Cependant, il est important de noter que l'article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant définit les personnes jusqu'à 18 ans comme des enfants.

En recherchant l'origine de cette affirmation sur les moteurs de recherche, nous avons constaté qu'elle avait déjà été publiée à plusieurs reprises sur Twitter il y a cinq ans.

Un compte nommé Fawaz Al Mutiri avait publié ce même classement en juin 2018, mais ce classement est sans fondement et certains comptes qui l'ont partagé l'ont fait de manière humoristique.

R.A.