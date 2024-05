Un langage crypté, un complot contre la Tunisie ? Gare à ces théories de complot !

Une vidéo prétendant qu'il existe un complot pour commettre des attentats en Tunisie a été diffusée sur Facebook, depuis le 1er mai 2024. La vidéo montre une personne parlant de ce prétendu complot et la description de l'extrait indique : « Danger, ils planifient des attentats en Tunisie, ils utiliseront un langage crypté ou le verlan ».

Dans la vidéo, les termes sont traduits comme suit : "Jengoo" signifie guerrier, "Nouts" signifie Tunis, "Belgique" signifie Algérie, "Abbas" signifie police, et "Wajh" désigne les frontières. Il y est indiqué que la langue utilisée est un langage crypté « pour communiquer entre eux (les migrants subsahariens) » en utilisant le verlan ou les mots à l'envers.

La vidéo a suscité la controverse sur Facebook et semé la peur parmi les internautes. Certains ont commenté : « C'est un complot contre la Tunisie, faites attention », tandis que d'autres ont écrit : « Ils planifient des attentats dans notre pays, où sont les policiers », ont demandé certains.

Nous avons vérifié cet extrait et il s'est avéré que la personne dans la vidéo est soudanaise et parle le dialecte soudanais. Il est apparu que la personne qui apparaît dans le clip vidéo s'adresse aux immigrants soudanais qui veulent traverser la mer via la Tunisie et les appelle "Jengoo".

Il leur dit qu'un de ses amis est entré en Tunisie, puis a été renvoyé d'où il venait. La personne dans la vidéo s'adresse à ceux présents en Tunisie et les désigne comme "Jengoo", leur demandant d'être calmes et de ne rien faire de mal, et d'attendre que le chemin soit sûr avant de quitter le territoire.

Le mot "Jengoo" siginifie "compatriotes soudanais" en Tunisie non pas "les guerrier". Par ailleurs, "Ennas li daira tfajjer Nouts" signifie "les personnes qui souhaitent migrer via la Tunisie". Il dit : "J'ai un ami avec qui j'ai parlé il y a deux jours, il est parti pour se rendre en Tunisie et a été renvoyé par le groupe Abbas (un terme signifiant la police ou la douane), puis il est retourné en Belgique".

Pour traduire les propos, nous avons fait appel à Alsanusi Mahadi un fact checker Soudanais qui nous a confirmé que la traduction dans la vidéo était complètement fausse et que la personne ne parlait pas d'un complot ou d'attentat en Tunisie. La vidéo parle de l'utilisation d'un langage crypté, qui est en réalité le dialecte soudanais, et la traduction fournie dans la vidéo est totalement erronée.

La vidéo a été publiée dans le contexte des théories du complot promues par certains contre les migrants subsahariens en Tunisie, affirmant qu'il existe un complot pour commettre des attentats en Tunisie et utiliser un langage crypté, alors que le dialecte utilisé est soudanais et que la traduction fournie dans la vidéo est totalement incorrecte.

R.A.