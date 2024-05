Au Maroc, le contrat de mariage sera-t-il limité à deux ans renouvelables ?

Les internautes au Maroc, en Tunisie et en Iraq ont annoncé une nouvelle décision concernant les contrats de mariage au Maroc. Dans leurs pubblications, les internautes ont déclaré que le Maroc avait décidé, à partir de l'année 2025, de modifier les contrats de mariage pour les rendre non permanents (annuels), permettant aux conjoints de renouveler le contrat chaque année ou tous les deux ans.

Les internautes ont joint un extrait d'un vidéo floutée montrant le Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, annonçant ouvertement le travail sur une nouvelle loi qui entrera en vigueur en 2025 : « Le contrat de mariage ne sera plus un contrat à vie mais deviendra limité à un an ou deux, renouvelable ».

La vidéo a suscité une controverse sur les réseaux sociaux entre ceux qui ont exprimé leur étonnement face à cette décision et ont commenté avec dérision, et ceux qui ont exclu l'émission d'une telle loi et l'ont qualifiée de bizarre. Nous avons vérifié l'authenticité de la vidéo en recherchant sa source et nous avons découvert qu'elle provenait d'une conférence de presse tenue par le Premier ministre marocain devant la majorité parlementaire en novembre 2023.

À l'aide de Full Fact, nous avons effectué une transcription complète de la déclaration sur Youtube. Nous n'avons trouvé aucune annonce de sa part concernant une loi spécifique sur le contrat de mariage. Ensuite, nous avons comparé les mouvements du ministre dans l'extrait de la vidéo avec ceux de la vidéo complète et nous avons découvert qu'il s'agissait spécifiquement de la minute 7.20 où il parlait de la réforme de l'éducation au Maroc et de la réhabilitation des écoles et des programmes éducatifs.

Nous avons traité le son des deux videos en utilisant Forensic, et nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas du même son, il est apparu que l’audio avait été ajouté.

Après une recherche minutieuse sur les sites officiels et les agences de presse au Maroc, aucune mention de cette prétendue déclaration n'a été trouvée. Il est donc clair que l'information concernant l'élaboration d'un projet de loi visant à rendre les mariages "non permanents" au Maroc est totalement infondée, la vidéo étant manifestement falsifiée.

R.A.