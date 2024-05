Les tarifs du gaz naturel et de lélectricité ont-ils vraiment augmenté ?

Un internaute a publié sur la page Facebook « Sayyeb Etrottoir », le 1er mai 2024, une annonce concernant le nouveau tarif de la Société tunisienne d'électricité et de gaz (Steg). Selon la publication, si une personne consomme 700 kWh d'électricité en 4 mois, elle subira une augmentation de 62%. L’internaute a indiqué que cette augmentation a été appliquée à partir du 1er mai 2024. La publication dit : « Clarification sur l'augmentation de la facture de la Steg à partir du 1er mai après le changement de la méthode de calcul du prix de vente du kilowatt-heure.

Exemple :

1 - Un citoyen à faible consommation sur 4 mois avec 700 kWh :

Ancienne méthode de calcul de la consommation :

400 kWh x 176 millimes = 70400 millimes



200 kWh x 218 millimes = 43600 millimes



100 kWh x 341 millimes = 34100 millimes



Total = 70,4 + 43,6 + 34,1 = 148,100 DT

Nouvelle méthode de calcul de la consommation à partir du 1er mai :

700 kWh x 341 millimes = 238,700 DT

2 - Un citoyen à forte consommation sur 4 mois avec 2500 kWh :

Ancienne méthode de calcul de la consommation :

400 kWh x 176 millimes = 70400 millimes



200 kWh x 218 millimes = 43600 millimes



400 kWh x 341 millimes = 136400 millimes



1500 kWh x 414 millimes = 621000 millimes



Total = 70,4 + 43,6 + 136,4 + 621 = 871,400 DT

Nouvelle méthode de calcul de la consommation à partir du 1er mai :

2500 kWh x 414 millimes = 1035 DT









Cette publication a suscité un débat et des dizaines d’internautes ont commenté la présumée décision, certains critiquant l'augmentation du prix du tarif de consommation, d’autres ont dénoncé cette décision « brutale » comme l’a décrit l’un des internautes.

Face aux réactions suscitées par la publication, nous avons vérifié sa véracité. Dans une première étape, nous avons vérifié le document publié avec le post et il est apparu que la date figurant sur le tarif était le 1er juin 2022 et non le 1er mai 2024. En communiquant avec la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, il est apparu que la décision était ancienne et datée de 2022, comme indiqué dans le document, et non de 2024.

Donc, si la décision d'augmentation est ancienne et date de 2022, elle s’applique depuis deux ans et il n’y aucun changement de tarification.

R.A.