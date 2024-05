Le Tunisien ne travaille que huit minutes par jour ? Le vrai du faux

Le jour de la célébration de la fête du travail, des publications ont circulé affirmant que l'employé tunisien ne travaille que huit minutes par jour. « Une étude confirme que l'employé tunisien ne travaille que huit minutes par jour... Mérite-t-il de célébrer la fête du travail ? », peut-on lire sur les réseaux.

Ces publications ont suscité diverses réactions, certains considérant que ce chiffre reflète un manque de culture du travail en Tunisie et la défaillance des employés, tandis que d'autres ont été surpris par ce chiffre, estimant qu'il ne peut être vrai.

BN Check a enquêté sur la source de cette information et a découvert que ces publications avaient déjà circulé en 2021, 2019 et 2014. En 2021, ce chiffre a été mentionné dans un programme télévisé sur la chaîne El Hiwar Tunisie.

Ces informations se basent sur une étude réalisée par l'Association tunisienne de lutte contre la corruption en 2014, indiquant que le taux d'absentéisme des employés au sein de l'administration tunisienne a augmenté d'environ 60%. La même étude précise que près de 80% des employés tunisiens sont présents légalement dans leurs lieux de travail en enregistrant leur présence, mais ils sont en réalité physiquement absents.

La prétendue étude prétend également que le total des jours de travail effectif d'un employé tunisien dans l'année ne dépasse pas 105 jours sur 365.

BN Check a recherché cette étude en consultant les sources de ladite association. L'association se présente comme suit : « L'Association tunisienne pour la lutte contre la corruption, notre association créée en février 2011, continue de contribuer à l'effort national pour établir un dialogue national pour l'intégrité, initier et développer un processus d'éveil citoyen, accorder une place privilégiée à l'éducation civique, la sensibilisation et mener des stratégies préventives et curatives pour dénoncer le détournement de fonds et diffuser la culture de la transparence. »

L'association ne possède pas de site web, seulement une page Facebook. Nous avons recherché dans les publications de la page et sur les sites d'information. Nous avons trouvé une déclaration du président de l'association, Ibrahim Missaoui, confirmant ce chiffre et affirmant que le temps réel passé par un employé au travail ne dépasse pas huit minutes par jour. Il ajoute que cette étude a révélé une augmentation des cas de corruption dans certains ministères, notamment les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Finances.

La même étude indique que le taux d'absentéisme administratif dans certains départements en Tunisie en 2012 et 2013 a atteint 65%, entraînant des pertes d'environ un million et 86 mille jours de travail en raison des absences.

Cependant, nous n'avons trouvé aucune trace de cette étude en dehors de la déclaration du président de l'association. L'association n'a pas partagé les détails de l'étude, la méthodologie utilisée ou les étapes suivies pour la préparation de l'étude et le calcul du nombre de minutes de travail. Les publications et les sites d'information en Tunisie ont relayé cette information depuis 2014 sans se baser sur un document ou une étude tangible, mais en se basant sur une déclaration radiophonique.

Pour faire une étude valide et fiable, plusieurs conditions doivent être remplies. Il est essentiel de concevoir une méthodologie robuste, qui inclut la sélection appropriée des échantillons et des participants.

La sélection des échantillons doit être représentative de la population étudiée. Cela signifie qu'ils doivent être choisis de manière aléatoire et inclure une diversité de caractéristiques pertinentes pour l'étude. Par exemple, si l'on étudie les habitudes de travail des employés tunisiens, l'échantillon devrait comprendre des travailleurs de différents secteurs, niveaux d'éducation, âges, etc.

La taille de l'échantillon est également importante pour garantir la validité des résultats. Elle doit être suffisamment grande pour pouvoir généraliser les conclusions à la population dans son ensemble, tout en évitant les biais statistiques.

Ainsi, affirmer que l'employé tunisien ne travaille que huit minutes est erroné, car cela repose sur une déclaration vague sans aucune base ou information étayant ces dires.

R.A.