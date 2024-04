Un congrès accusé de propager le paganisme et lathéisme : attention aux intox !

Des publications circulent depuis fin mars 2024, faisant état de l’organisation d’un congrès en Tunisie appelant au paganisme et incitant les gens à abandonner l'islam. Des messages ont également circulé affirmant qu'il y avait un complot contre la Tunisie pour pousser son peuple à abandonner l'islam et à adopter une nouvelle religion.

Ces messages ont déclaré : « Le dernier scandale sous le règne de Kaïs Saïed et de son système, est le congrès international intitulé "Paroles d’âme" qui se tiendra à l'hôtel Mouradi Gammarth du 19 au 21 avril 2024, pour inciter les Tunisiens à abandonner l'islam et à embrasser une autre religion. Haytham Talaat, un prédicateur égyptien, a mis en garde contre cette conférence et les promoteurs de cette nouvelle religion : "Un grand événement aura lieu en Tunisie dans les prochains jours : la conférence "Paroles d’âme". Comment devenir vous, l'univers et Dieu une seule entité !! Il s’agit d’une incitation à l’athéisme ».

Certains internautes ont considéré cela comme étant un véritable danger pour la Tunisie et son peuple, ce qui a déclenché un grand débat sur les réseaux sociaux, appelant à l'annulation du congrès.

Face à la controverse suscitée par cette information, nous avons vérifié le contenu du congrès Paroles d’âme, et selon le programme publié, il s'agit d’une conférence sur l’unité et élévation spirituelle. Le congrès aborde dans son programme la thérapie énergétique et la libération émotionnelle, ainsi que la médecine holistique et conscience corporelle, physique quantique et la spiritualité.

Les invités d'honneur sont des artistes ou des enseignants universitaires, notamment Hend Sabri, Oumeima el Khalil, Nabil Boudhina, l'ancienne ministre de la Culture, Sonia M'barek, l'ancienne ministre de la Femme, Neziha Labidi ou encore Olfa Youssef.

Ainsi, d’après les éléments réunis et le programme, il n’existe aucune indication ou déclaration qui incite au paganisme ou à des croyances religieuses. Il s’agit d’un événement qui consacre des méthodes de développement personnel.

Des théoriciens du complot ont utilisé cet événement pour créer des narratifs sensationnels et alarmants. Dans ce cas, ils ont pris un congrès réel sur des sujets spirituels et de bien-être et l'ont déformé en prétendant qu’il était en fait une tentative de pousser les Tunisiens à abandonner l'islam pour une autre religion.

En réalité, le programme de Paroles d’âme ne mentionne rien de tel, mais les théoriciens du complot ont délibérément ignoré ces faits pour créer une histoire sensationnelle et susciter la peur et l'indignation. Cette manipulation des faits est une tactique courante utilisée pour manipuler les opinions et les émotions des gens, alimentant ainsi la méfiance et la division.

R.A.