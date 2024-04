Le titre de championnat retiré à lEspérance sportive de Tunis ?

Sur Facebook, une information a circulé selon laquelle le titre du Club de l’Espérance Sportive de Tunis avait été retiré au profit du club Olympica. Les publications indiquaient : "Retrait du titre du Club de l’Espérance Sportive de Tunis et attribution à l'Olympica". Ces publications ont été relayées sur plusieurs pages, dont la page Mosaïque News, accompagnées d'une photo de joueurs de football. Certains ont cru qu'il s'agissait du retrait du titre du Club de football de l’Espérance Sportive de Tunis, ce qui a suscité un débat sur les réseaux sociaux, notamment parmi les supporters de l'équipe.

Nous avons essayé de vérifier l’information auprès de l'Instance sportive d'arbitrage, chargée de trancher les litiges sportifs, qui nous a confirmé qu'il s'agissait du Club de natation du Club de l’Espérance Sportive de Tunis et non de l'équipe de football.

L'Instance sportive d'arbitrage a statué dans une affaire soulevée par l'Olympica contre la Fédération tunisienne de natation pour le calcul des points obtenus par les nageurs Emile Fouzai et Zainab et Maram Souissi lors des finales du championnat de la saison dernière 2022-2023.

Ces points n'avaient pas été comptabilisés précédemment par la Fédération, car les nageurs de l'Olympica n'étaient pas censés les représenter dans le championnat, selon la Fédération.

La Cour a accepté le recours sur la forme et le fond, annulant la décision du Bureau fédéral et ordonnant le recalcul des points enregistrés par les nageurs Emile Fouzai, Zainab et Maram Souissi dans le cadre du championnat estival qui s'est tenu du 14 au 17 août 2023 à Radès, et son incidence sur le classement final du championnat, enjoignant la Fédération à recalculer les points mentionnés dans un délai maximal de quinze jours.

Cela signifie mathématiquement que le Club de l’Espérance Sportive de Tunis a effectivement perdu le titre du championnat de natation de la saison précédente, qui reviendra automatiquement à l'Olympica de natation et des sports aquatiques.

Voici le texte de la décision de l'Instance sportive d'arbitrage du 1er avril 2024.

Ainsi, une décision a été prise contre le Club de l’Espérance Sportive de Tunis, mais il s'agit de l'équipe de natation et non de l'équipe de football.

R.A.