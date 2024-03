Kate Middleton admise dans un hôpital psychiatrique ? Gare à cette photo générée par l'IA

L'absence de la princesse Kate Middleton a laissé les internautes dans un état de confusion. La princesse de Galles, âgée de 42 ans, a subi une intervention chirurgicale en janvier 2024 et a récupèré chez elle après une « intervention chirurgicale abdominale planifiée », selon Kensington Palace.

Des internautes avancent des théories suggérant que la femme du prince William est dans un « coma induit » en raison de spéculations selon lesquelles les membres seniors du personnel de la princesse ne sont pas au courant de son processus de récupération post-opératoire.

Une polémique a éclaté après que la princesse de Galles ait partagé une photo de famille la montrant avec ses enfants le jour de la fête des mères. La photo s'est avérée être « manipulée » et a donc été retirée par les agences de presse. Kate Middleton s'est excusée plus tard en déclarant : « Comme de nombreux photographes amateurs, j'expérimente parfois l'édition. »

Source : New York Post

Cet incident a donné lieu sur les médias sociaux à une vague de théories du complot appelée "Katespiracy". De plus, la famille royale est de plus en plus placée sous les projecteurs en raison de spéculations sur des manipulations de photographies.

En presque deux mois, le hashtag #KateGate est en tendance sur les médias sociaux, pendant que le Kensington Palace a été clair Catherine ne devrait pas reprendre ses fonctions publiques après Pâques, et le palais ne fournirait des mises à jour que « lorsqu'il y aura des informations nouvelles significatives à partager ».

Mais, dans un vide d'informations, les gens ont inventé leurs propres théories - certaines drôles, certaines sombres, aucune confirmée. Un porte-parole de la princesse a fait une déclaration à plusieurs médias le 29 février pour dissiper les rumeurs, disant qu'elle "se porte bien".

Mais, de nouvelles questions sur son état de santé ont été soulevées le 5 mars 2024, lorsque l'armée britannique a annoncé que Catherine assisterait à une cérémonie Trooping the Colour en juin, apparemment sans consulter les responsables du palais. Une photo non autorisée et granuleuse de Catherine apparemment assise dans une voiture conduite par sa mère a été publiée la même semaine, alimentant davantage les spéculations, de nombreuses personnes se demandant même si la photo était vraiment la sienne.

Source : PurePeople

Des théories surgissent selon lesquelles Kate Middleton est actuellement retenue contre son gré dans un établissement psychiatrique. Une photo circulait montrant Kate toute vêtue de blanc dans ce qui ressemblait à un établissement psychiatrique, la photo a été relayée par Matt Walace, un influenceur crypto, le 17 mars 2024, faisant 1.000 retweets et plus de 1.000 commentaires, ce qui a aggravé la théorie du complot et suscité la confusion.

BN Check a vérifié la photo et elle était générée par IA. En regardant de près la photo, il est clair que le visage et le nez sont complètement différents du vrai visage de la princesse, le compte a utilisé la photo pour manipuler et diffuser de fausses photos de Kate Middleton. Le site sightengine.com, nous a aidé à verifier la photo, et il a été confirmé que l’image est générée par l’intelligence artificielle.

R.A.