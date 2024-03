Tunisie : aucune nouvelle réduction des prix de vente du fer de construction

La page "Mosaïque News" a révélé, sur son site web et sa page Facebook, de nouvelles réductions du prix de vente du fer destiné à la construction en Tunisie. La page a indiqué qu'une décision du ministère du Commerce prévoyait une réduction de 14%. Le texte du rapport précisait : « Le ministère du Commerce a annoncé des réductions de prix de vente du fer de construction de 14%, ainsi qu'une décision interdisant la commercialisation des types et des dimensions non répertoriés dans le tarif actuel jusqu'à ce que leurs fabricants obtiennent une approbation administrative pour leurs prix ».

Nous avons vérifié la véracité de cette information, notamment parce que le site indique qu'une décision du ministère du Commerce a été prise. En vérifiant les données du ministère du Commerce, nous avons confirmé que la décision était ancienne et remontait à novembre 2023.

En contactant le bureau de presse, nous avons confirmé qu'il n'y avait pas de nouvelles réductions de prix pour la vente du fer, contrairement à ce qu'a publié le site. Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations avait annoncé, dans un communiqué publié le mercredi 22 novembre 2023, une réduction de 14% du prix de vente du matériau de construction du fer, ainsi que l'interdiction de commercialiser les types et les dimensions non répertoriés dans le tarif actuel jusqu'à ce que leurs fabricants obtiennent une approbation administrative pour leurs prix.

Cette décision a été annoncée avec une série d'autres décisions prises pour contrôler les prix de certains produits de consommation à partir du 23 novembre 2023. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des mesures prises par le ministère pour soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, réduire les prix en tenant compte de l'évolution des données économiques et de la structure des coûts dans les secteurs faisant l'objet de suivi.

Le ministère a également appelé tous les intervenants à respecter les mesures mentionnées, à tenir compte du pouvoir d'achat des citoyens, à éviter toute forme de monopole et de spéculation, y compris en s'abstenant de fournir le marché et en évitant de dévier des voies légales, ainsi qu'en augmentant les prix, ce qui expose leurs auteurs à des poursuites judiciaires maximales.

Ainsi, l’information selon laquelle il y aurait une réduction de 14% dans le prix de vente du fer est ancienne et aucune nouvelle réduction n'a été annoncée cette année.

R.A.