Ramadan - Des offres pour les boissons alcoolisées ? La vérité sur cette photo

L'image d'une offre promotionnelle pour une boisson alcoolisée dans un magasin a été très partagée sur la toile. L'image montre une boisson alcoolisée accompagée d'une affiche annonçant les opportunités d'achat à l'occasion du mois de ramadan. "Ramadan arrive avec son lot d'opportunités", cite la publication. L'image a suscité de vives réactions parmi les internautes tunisiens. Certains la considéraient comme une provocation, tandis que d'autres ont douté de sa véracité.

En effectuant une recherche inversée sur Google, BN Check a trouvé que l'image avait déjà été diffusée en 2022 et avait suscité à l'époque un grand débat sur les réseaux sociaux. De nombreux Tunisiens ont exprimé leur indignation, certains demandant même une enquête sur l'origine de l'image.

En réalité, cette image a été diffusée pendant des années, ressortie par les internautes à chaque fois que le mois de ramadan - mois saint pour les musulmans - approche.

En utilisant l'application FotoForensics, BN Check a trouvé des traces de compression, ce qui pourrait indiquer des manipulations. En examinant l'image de plus près, il est clair qu'elle n'est pas bien conçue et il semble y avoir une différence entre ce qui est écrit en arabe et l'écriture en français.

Ainsi on peut dire qu'aprés vérification avec l'outil FotoForensics, il est clair que l'image a été manipulée.

