Kaïs Saïed a-t-il rétabli la peine de mort ?

Une vidéo circulant sur TikTok cette semaine montre le président tunisien Kaïs Saïed prononçant un discours lors d'un conseil ministériel discutant de la peine de mort et des crimes en Tunisie. Dans la vidéo, le président dit : « S'il est prouvé qu'il (l'accusé) a commis le meurtre d'une ou de plusieurs personnes, je ne crois pas que la solution, comme le prétendent certains, soit de ne pas appliquer la peine de mort. »

La vidéo était légendée suggérant que le président avait annoncé le rétablissement de la peine de mort, affirmant que cela secouerait le monde, en particulier la France, et que cela était basé sur le Coran.

La vidéo a suscité des interrogations parmi les internautes, notamment parce que la Tunisie n'a pas appliqué la peine de mort depuis des années (depuis 1991). Elle a été largement partagée sur TikTok et Facebook. Nous avons vérifié la vidéo et confirmé qu'elle est authentique mais ancienne, datant de septembre 2020. Dans la vidéo, nous voyons l'ancien ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine. Le président mentionne la peine de mort mais n'annonce pas explicitement son rétablissement, contrairement à ce que prétend la vidéo.

On y voit le président Saïed discuter de la peine de mort à la suite d'un crime odieux commis contre une femme tunisienne de 29 ans (l'affaire Rahma Lahmar). Il rappelle ce que dit le Coran sur le fait de tuer injustement et que la punition est la peine de mort.

Le président a déclaré lors d'une réunion sécuritaire : « Celui qui tue quelqu'un injustement, sa punition est la mort. » Il a également déclaré : « L'accusé bénéficie de toutes les conditions pour se défendre, et s'il est prouvé qu'il a commis le meurtre d'une ou de plusieurs personnes, je ne crois pas que la solution, comme le prétendent certains, soit de ne pas appliquer la peine de mort. »

Au début de la réunion, il a ajouté : « Chaque société a ses choix, et nous avons nos choix et nos principes, et le texte existe », faisant référence au Code pénal.

Il a aussi declaré que s’il y a clémence, elle est pour ceux qui la méritent, pas pour ceux qui ont commis des crimes deux fois.

Nous avons vérifié des sources officielles telles que le Journal officiel et les déclarations du président et il s'est avéré que cette information est fausse. Bien que le président ait discuté de la peine de mort, il n'a pas annoncé son rétablissement.

Il faut savoir que la Tunisie n'a pas aboli la peine de mort, mais qu'elle est depuis 1991 en moratoire et qu'elle vote depuis 2012 la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU appelant à un moratoire universel sur la peine de mort.

R.A