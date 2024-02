Unesco - La culture capsienne est-elle classée la plus ancienne de lHistoire ?

«L’Unesco a déclaré que la civilisation capsienne, originaire de la ville de Gafsa, était la plus ancienne de l’Histoire de l’humanité avec plus de 7.000 ans. Elle est plus ancienne que la civilisation sumérienne et égyptienne antique », telle fut l’annonce faite par la page « Houna Tounes », le dimanche 28 janvier 2024.

Cette annonce a été massivement partagée par les internautes tunisiens ayant accueilli la nouvelle avec beaucoup de fierté. La toile se trouve inondée par les messages de félicitations.

Certaines pages vont jusqu’à affirmer que Carthage n’est pas phénicienne et qu’elle constitue une continuité de la civilisation capsienne, dénonçant les manœuvres visant à manipuler la véritable histoire de la Tunisie.

Cependant, vérification faite par BN Check, cette classification par l'Unesco n’existe nulle part. En effet, l’Unesco ne parle point d’une civilisation capsienne mais d’une culture capsienne.

D’autre part, la délégation permanente de la Tunisie auprès de l'Unesco a proposé le dossier de Rammadiya d'El Magtaa (El Mekta), site princeps de la culture capsienne depuis le 15 avril 2021 pour qu’il soit inscrit au patrimoine mondial. Or, ce dossier est encore en suspens.

Les informations concernant l’ancienneté de la culture capsienne proviennent de la description fournie par la délégation tunisienne auprès de l’Unesco.

Ainsi, l’Unesco n’a fait aucune annonce officielle classant la culture capsienne comme étant la plus ancienne de l’humanité.

S.H