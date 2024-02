Kaïs Saïed, ItalieAfrique, Kamel Feki, ARP Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 29 janvier 2024 :

Sommet Italie – Afrique : Kaïs Saïed salue le plan Mattei

Le président de la République, Kaïs Saïed a prononcé un discours à l’ouverture des travaux du Sommet « Italie – Afrique », lundi 29 janvier 2024, assurant que « le plan « Mattei » n'est pas uniquement une collaboration entre divers secteurs, mais qu’il s'agit d'un chemin à double sens, parsemé de nombreuses étapes. Des étapes liées à toutes les revendications légitimes de tout être humain. C'est un lieu de rencontre entre le Nord et le Sud, où l'Afrique serre la main de l'Italie, marchant côte à côte, main dans la main, pour ouvrir une nouvelle page de l'Histoire ».

Kamel Feki : la sécurité et la stabilité de la Tunisie sont liées à celles de l'Algérie

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Feki a indiqué, lundi 29 janvier 2024, à Alger, lors des travaux de la première session de la commission bilatérale de promotion et de développement des régions frontalières algéro-tunisiennes, que la coordination sécuritaire entre la Tunisie et l'Algérie était fructueuse et constructive sur la bande frontalière, soutenant que « la sécurité et la stabilité de la Tunisie étaient liées à celles de l'Algérie ».

Brahim Bouderbala : la seconde chambre du Parlement représentera un saut qualitatif

Le président du Parlement, Brahim Bouderbala, a souligné, lundi 29 janvier 2024, que l’instauration de la seconde chambre du Parlement, le Conseil des régions et des districts en l’occurrence, représenterait un saut qualitatif en termes de développement socio-économique dans les régions. Le président du Parlement s’exprimait à l’occasion d’une journée d’étude organisée à l’Assemblée des représentants du peuple, sur « Les collectivités locales dans la Constitution du 25 juillet 2022 et leurs relations avec la seconde chambre », selon une dépêche de la Tap.

La BCT révise les conditions de commercialisation et de tarification des produits et services bancaires

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié le 29 janvier 2024 deux circulaires portant respectivement sur les conditions de commercialisation et de tarification des produits et services financiers et la révision de six commissions bancaires, et cela dans la lignée de la poursuite de ses actions normatives. Une action qui entre dans le cadre du renforcement de sa mission de protection des usagers des services bancaires, via la surveillance des pratiques du marché l’une de ses priorités stratégiques.

Libération de deux hauts cadres de l'Office du Commerce de Tunisie

Le porte-parole du tribunal de première instance de Tunisie, Mohamed Zitouna a confirmé que le ministère public a décidé de laisser en liberté les deux hauts cadres de l'Office du Commerce de Tunisie arrêtés le 23 janvier 2024. Dans une déclaration relayée le 29 janvier 2024 par le journal « Le Maghreb », Mohamed Zitouna a indiqué que le ministère public a décidé d’ouvrir une enquête tout en laissant ces deux personnes en liberté et en chargeant le juge d’instruction de l’affaire.