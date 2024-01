Wadie Jary démis de ses fonctions à la tête de la FTF ? Le vrai du faux

Le 8 décembre 2023, une page Facebook sous le nom Mosaïque News a publié une information annonçant le limogeage du président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary, de ses fonctions. L’information a suscité l'étonnement des internautes en Tunisie, en particulier de ceux suivant l’actualité sportive. Les réactions ont été diverses, certains excluant la possibilité de destituer M. Jary, tandis que d'autres considéraient la décision comme naturelle compte tenu du nombre d'accusations portées contre lui.

Le post, publié par la page Mosaïque News, n'a pas mentionné de source officielle et il a continué circuler sur les réseaux sociaux depuis.

Nous avons cherché à vérifier l’authenticité de l’information, mais nous n’avons trouvé aucune trace d'une décision de destituer le président de la fédération de ses fonctions.

Notons que le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadie Jary a été arrêté à la date du 25 octobre 2023. Le porte-parole du ministère de la Jeunesse et du Sport, Chokri Hamda a indiqué que son département avait porté plainte contre le président de la FTF.

Chokri Hamda a précisé que la plainte avait été déposée en vertu de l‘article 96 du code pénal. L’affaire concerne le contrat conclu avec l’ancien directeur technique de la FTF, Sghaier Zouita. Le contrat ne serait pas conforme à la procédure administrative et de la législation en vigueur.

« La fonction de directeur technique est régie par le décret n° 77-552 du 20 Juin 1977. Il doit être nommé par décret et non par contrat. La fédération n’a pas respecté la loi tunisienne… Le juge d’instruction aurait décidé de placer le président de la fédération en détention… Un mandat de recherche avait été émis… Il comparaîtra devant le juge d’instruction… Nous avons porté plusieurs plaintes… Il a comparu dans certaines d’entre elles devant le juge d’instruction », a-t-il ajouté.

Chokri Hamda a assuré que l’arrestation de Wadie Jary et le dépôt de plusieurs plaintes n'impactent pas la situation de la fédération et n'influencent pas les décisions de la FIFA et des institutions footballistiques internationales. Il a indiqué que les plaintes étaient à caractère financier. Le porte-parole du ministère a expliqué que les membres du bureau exécutif de la FTF devront élire l’un d’entre eux afin d’occuper la fonction de président provisoire ou permanent de la fédération.

Wadie Jary dirige la Fédération de football en Tunisie depuis 2012, il fait l'objet de plusieurs plaintes, mais aucune décision de limogeage à son encontre n’a été prononcée. Élu, Wadi Jary bénéficie d’une certaine protection juridique, il est difficile de le limoger de ses fonctions. En revanche, la commission de discipline de la FIFA a le pouvoir d'infliger des sanctions, comme cela a été le cas pour Luis Rubiales, l'ancien président de la Fédération espagnole de football, qui a été interdit de participer à toute activité liée au football au niveau national et international pendant une période de trois ans. La FIFA a considéré qu'il a enfreint l'article 13 du Code disciplinaire de la FIFA, Rubiales a démissionné après cette décision.

Ainsi, contrairemnt aux informations qui circulent sur les réseaux, l’actuel président de la Fédération du Football Wadie Jary n’a pas été limogé.

R.A.