Kamel Deguiche ciblé par le racisme et les discours de haine

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche a été la cible de discours de haine et de fausses informations sur les réseaux sociaux, et ce dans le cadre de la campagne contre les subsahariens. Des vidéos ont circulé sur TikTok prétendant que le ministre n’est pas d'origine tunisienne, les commentaires sur la vidéo se sont référés à sa couleur de peau.

Certains commentaires ont été faits sur la couleur de sa peau et la supposition qu'il a été nommé pour protéger les droits des migrants subsahariens en Tunisie. Le post mentionne également sa nomination en tant que ministre depuis 2020, étant le seul ministre qui n'a pas été démis de ses fonctions depuis cette année-là. La publication énonce que : « ce ministre travaille sur l'intégration des migrants dans la société tunisienne, organisant des manifestations sportives en faveur des subsahariens en collaboration avec des organisations internationales. N’existe-t-il pas des compétences tunisiennes à nommer à la tête de l'administration et des ministères

Ces publications s'inscrivent dans le cadre des campagnes tendancieuses visant les migrants subsahariens, constituant une campagne hostile à la présence de ces migrants en Tunisie, appelant à leur expulsion vers leurs pays d'origine. Cela ravive le débat sur la question de la discrimination raciale, les migrants faisant face à des jours difficiles sous l'impact d'une campagne organisée. Durant ces derniers mois, les autorités ont arrêté plusieurs d'entre eux pour avoir prétendument franchi illégalement les frontières, d'autres subsahariens ont été arrêtés juste parce qu’ils ont la peau noire.

Le discours de haine et d'incitation, qui a augmenté ces derniers mois, ne cible pas seulement les subsahariens en Tunisie, mais vise également les associations, les organisations de défense des droits de l'homme et les militants de la société civile qui ont exprimé leur soutien aux migrants et aux réfugiés, condamnant les discours les accusant de comploter pour s'installer en Tunisie.

Certaines pages Facebook diffusent également des informations trompeuses et incorrectes contre les militants des droits de l'homme, en plus de les diffamer avec des descriptions offensantes.

La campagne a touché même un ministre du gouvernement. Rappelons que le président de la République, dans une déclaration en février 2023, s'en est pris aux migrants en déclarant qu'ils voulaient « transformer la démographie de la Tunisie ». Ces propos ont contribué à une atmosphère d'hostilité en Tunisie.

Par ailleurs, contrairement aux publications sur le réseau TikTok, Kamel Deguiche a été limogé par l’ancien chef du gouvernement Hichem Mechichi en 2021.

Qui est Kamel Deguiche ?

Avocat de profession, Kamel Deguiche a récupéré, lundi 11 octobre 2021, son poste en tant que ministre dans le gouvernement de Najla Bouden. Nommé à ces fonctions en août 2020, il a été limogé, le 15 février 2021, par l’ancien chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à cause de sa proximité avec le président de la République Kaïs Saïed.

Né le 24 août 1970, Kamel Deguiche est juriste de formation. Avocat et enseignant universitaire, il a occupé, également, le poste de président de la Fédération Tunisienne de Boxe, ainsi que celui de président de l'Académie nationale olympique tunisienne (ANOT).

