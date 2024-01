Annulation de la mise à disposition syndicale ? Ce qu'il faut savoir

Depuis mardi 2 janvier 2024, des publications ont circulé indiquant l'annulation du détachement et de la mise à disposition des fonctionnaires auprès d’une organisation syndicale dans tous les ministères et institutions publiques en Tunisie. Cette information, qui refait surface, a suscité diverses réactions, certaines saluant cette décision la considérant comme juste, tandis que d'autres ont qualifié la mesure de violation des droits syndicaux.

« En tant que citoyen, je trouve cela scandaleux. Le gouvernement devrait promouvoir le dialogue plutôt que d'adopter des mesures unilatérales qui risquent de diviser davantage la société. »

« Je soutiens cette mesure visant à rationaliser l'utilisation du temps syndical. Cela permettra une meilleure productivité au sein des institutions publiques et contribuera au développement du pays. »

Nous avons vérifié la source de l'information et il s'est avéré qu'elle provenait de quelques pages sur Facebook. En examinant le Journal officiel, nous n'avons trouvé aucune trace d'une décision dans ce sens. En revanche, des commentaires ont été relevés concernant une éventuelle interdiction, notamment la position du dirigeant de l'Union Générale Tunisienne du Travail, Sami Tahri.

Intervenant dans l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, le 15 décembre 2023, le syndicaliste a affirmé au micro d’Elyes Gharbi que ce dossier avait toujours été instrumentalisé de façon à servir les intérêts du pouvoir, expliquant que la question de la mise à disposition est utilisée pour faire pression sur les syndicats à chaque fois qu’un litige éclate entre le gouvernement et les parties sociales.

Il a précisé que le nombre de personnes bénéficiant de la mise à disposition avait diminué, passant de 80 environ, il y a de cela deux ans, à 30 actuellement. Il a expliqué, également, que la mise à disposition ne concernait que les structures centrales telles que les secrétaires généraux des bureau régionaux de l’UGTT, les membres du bureau exécutif ou encore les secrétaires généraux chargés des secteurs.

Sami Tahri a souligné que le sujet avait pris de l’ampleur dans un seul objectif, celui d’induire l’opinion publique en erreur et de l’inciter contre les syndicalistes. Il a noté, dans ce sens, qu’une direction régionale avait émis un refus de mise à disposition.

La réponse de l’UGTT aux appels à l'annulation du détachement et de la mise à disposition des fonctionnaires

« Ces appels ne sont pas nouveaux, ils augmentent chaque fois que la relation entre les gouvernements et l'Union générale tunisienne du travail se tend autour de questions politiques, sociales et économiques où le syndicat adopte une position contraire à celle des gouvernements. Cependant, cette fois-ci, la campagne a été la plus intense, accompagnée d'actions concrètes dans certains ministères.

L'action, quel que soit son nom, remonte à une époque lointaine, immédiatement après l'indépendance, reposant sur une philosophie participative dictée par les circonstances historiques en Tunisie à l'époque. L'État post-indépendance a été construit de manière participative, et le syndicat y a joué un rôle prépondérant en proposant des programmes économiques et sociaux, ainsi qu'en fournissant des cadres pour plusieurs ministères et institutions publiques, contribuant largement à la législation.

Afin d'assurer une prise en charge des travailleurs et de les stimuler à la production, l'Union, qui avait alors moins de 10 ans, a bénéficié de toutes les facilités possibles pour assurer une prise en charge complète des travailleurs, tout comme l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'Union générale des agriculteurs et l'Union de la femme en fournissant des bureaux, en réalisant des déductions directes des cotisations et en permettant à certaines figures de se consacrer au travail syndical ».

Qui bénéficie de cette mesure ?

Les responsables concernés sont les fonctionnaires de l'État et des institutions publiques qui assument la responsabilité syndicale. Cela concerne également les membres des directions centrales, régionales et sectorielles en raison de leur grande responsabilité. Les membres du bureau exécutif supervisent toutes les structures du syndicat, tandis que les membres des bureaux régionaux supervisent tout ce qui concerne leurs régions, et les membres des bureaux sectoriels supervisent ce qui concerne leurs secteurs. Quant aux membres des syndicats de base, ils ne sont pas inclus.

Il est à noter qu’aucune décision n’a été annoncée sur l'annulation du détachement et de la mise à disposition des fonctionnaires, assure une source gouvernementale à BN Check.

R.A.