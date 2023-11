Un bébé trouvé dans un four, cuit à mort par le Hamas ? Attention à cette rumeur

Un tweet publié par Dovid Efune depuis le 29 octobre 2023, a été largement relayée sur le réseau X (précédemment Twitter). En effet Dovid Efune qui est un journaliste au sein du journal « The New York Sun » aurait déclaré qu’un bébé a été trouvé cuit dans un four par le Hamas. Le journaliste a commenté sur ce qu’il a appelé l’atrocité du Hamas tout en victimisant les forces israéliennes.

Dans son Tweet il a repris les propos d’Elie Beer, le président de United Hatzalah qui est une organisation de secouristes, d'urgentistes, d'ambulanciers fondé en Israël « Dans un post largement partagé Eli Beer fondateur des premiers intervenants volontaires UH, aurait déclaré que son équipe a trouvé un bébé cuit dans un four par le Hamas », écrit le journaliste.

En vérifiant la source de l’information nous n’avons pas trouvé des supports crédibles sur ces allégations. Le compte qui a fourni l’information n’a pas présenté de sources fiables à ces prétendues accusations. Quelques heures après la publication de l’accusation des internautes israéliens ont commencé à démentir l’histoire, l’un des commentaires a qualifié l’information de « fabriquée » par Elie Beer. « Il a pensé à l’argent et a raconté une histoire qui n’existait pas à propos d’un bébé dans le four ».

Cette histoire nous rappelle la fausse information relayée par le président américain Joe Biden il y a deux semaines, sur les bébés décapités par Hamas. En effet le président américain avait indiqué que le Hamas a décapité des enfants, puis un responsable de l’administration américaine a souligné que ces déclarations étaient fondées sur des « allégations » formulées par des responsables israéliens et des reportages des médias locaux.

Le responsable a expliqué à la chaine CNN que Biden et les responsables américains « n’ont pas vu ces photos, et n’ont pas non plus vérifié de manière indépendante que le Hamas était derrière ces allégations ».

La clarification de la Maison Blanche intervient quelques heures après que le président américain a prononcé un discours lors d'une réunion des dirigeants de la communauté juive, dans lequel il a déclaré que les Américains devraient voir ce qui se passe et qu'il "n'imaginait pas voir des terroristes décapiter des enfants".

Ainsi l’information selon laquelle un bébé a été trouvé cuit dans un four par le Hamas est sans fondement et totalement fausse.

R.A.