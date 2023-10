Invasion de mygales en Tunisie ? Qu'en est-il ?

Des publications alarmantes ont circulé sur les réseaux sociaux en Tunisie sur une prétendue invasion de mygales en Tunisie. Les internautes ont partagé des publications évoquant la présence d'énormes araignées ressemblant à la célèbre mygale dans le pays.

La source de cette information est le site actualité.co qui a publié un article affirmant que plusieurs témoins ont prétendu avoir aperçu des mygales en Tunisie, déclenchant ainsi un vent de panique sur les réseaux sociaux. Selon leur article, des autorités auraient mené des investigations et confirmé la présence d'origine inexpliquée de ces arachnides.

« Plusieurs personnes affirment avoir vu d'énormes araignées ressemblant à la célèbre mygale. Après investigations les autorités ne peuvent que confirmer les faits ! UNE INVASION DE MYGALES d'origine inexpliquée pour l'instant aurait lieu en Tunisie. Pour l'instant quelques mygales ont été capturées, les spécialistes conseillent aux personnes de rester prudent et de ne pas essayer de tuer ou attraper les araignées, mais plutôt d'appeler les secours immédiatement », peut-on lire.

D’autres internautes ont signalé l’existence des mygales à Mornag à Tunis, ce qui a amplifié les réactions des Tunisiens, et a créé l’effroi chez les citoyens.

Cependant, lorsque nous avons cherché à vérifier ces allégations, nous avons été confrontés à des informations contradictoires. Les autorités régionales ont nié avoir reçu la moindre notification concernant la présence de mygales à Mornag. De plus, nous avons contacté quelques habitants de la région en question, et ils ont également catégoriquement nié l'existence d'une telle invasion.

Il est essentiel de rappeler que la Tunisie abrite naturellement plusieurs espèces d'araignées, dont certaines appartiennent au genre Lycosa. Une etude intitulée "A new record of spider species from Tunisia" cite des espèces comme Lycosa bedeli, Lycosa oculata, Lycosa vachoni et Lycosa munieri qui sont répertoriées dans le pays. Il est important de noter que ces araignées ne sont pas des mygales au sens strict du terme.

À ce stade, il semble que l'information provenant du site actualité.co manque de crédibilité. Il est possible que les publications sensationnalistes aient semé la confusion parmi les internautes et créé une fausse panique. Il n’existe aucun indice sur l’invasion de mygales en Tunisie.

R.A.