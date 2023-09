Nabil Ammar a-t-il réellement proposé un dialogue entre la Palestine et Israël ?

À la date du 26 septembre 2023, le média « Al Araby TV » a rendu public un Tweet selon lequel le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, comptait initier un débat entre la Palestine et Israël afin de trouver une solution pacifique au conflit.

L’information a rapidement fait le tour de la toile. Elle a été massivement relayée par les internautes. Beaucoup sont ceux qui ont rapidement réagi à la chose en raison de la position du président de la République, Kaïs Saïed, au sujet de la Cause palestinienne.

Le chef de l’État avait toujours affirmé que la normalisation avec Israël était une haute trahison. Il a assuré, à plusieurs reprises, qu’il y était opposé et qu’il comptait défendre le droit du peuple palestinien. Il est, donc, inconcevable que le ministre des Affaires étrangères, agissant sur ses instructions, puisse évoquer une chose pareille.

BN Check a mené l’enquête à ce sujet. La déclaration de Nabil Ammar à laquelle « Al Araby TV » fait référence aurait eu lieu durant une conférence de presse tenue à la suite de la rencontre de ce dernier avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

En visionnant la vidéo de la conférence, on constate que la question d’un dialogue pour la paix entre la Palestine et Israël a été bel et bien évoquée. Mais, il s’agit d’une déclaration de Sergueï Lavrov. De son côté, le ministre tunisien des Affaires étrangères Nabil Ammar n’est pas revenu sur le sujet. Il n’a pas annoncé sa participation ou celle de la Tunisie à ce dialogue.

« Il y a une grande convergence de vues sur les relations internationales… sur le droit des palestiniens à vivre en paix sur leur territoire et conformément aux résolutions des Nations unis, à la légalité internationale et à leur droit légitime avec toute l‘importance soulignée du côté tunisien », a-t-il déclaré à ce sujet.

Nabil Ammar n'a donc, en aucun cas, proposé un dialogue entre les Palestiniens et les Israéliens.

Notons que « Al Araby Tv » a publié, par la suite, un texte afin de s'excuser de cette erreur et de préciser qu'il s'agissait d'une déclaration de Sergueï Lavrov

S.G