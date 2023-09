Le président de la République Kaïs Saïed a évoqué lors d’une réunion ministérielle le 18 septembre 2023, l’ouragan qui a frappé la Libye et a coûté la vie à des milliers de personnes. Le président a spécifiquement abordé le choix du nom « Daniel » pour cet ouragan, exprimant ses réserves quant à cette désignation, qu'il considère comme témoignant de l'influence de la mouvance sioniste. Il a déclaré : « N'ont-ils pas réfléchi à la signification du nom Daniel ? c’est un prophète hébreu ! Cela démontre que le mouvement sioniste a infiltré et altéré complètement la pensée intellectuelle, la faisant passer à un état de coma intellectuel total … de Daniel à Abraham. » a-t-il dit.





Comment le nom des tempêtes et des ouragans est choisi ?





La désignation des tempêtes a gagné en popularité lorsque le romancier et historien George R. Stewart a nommé une tempête Maria dans son livre de 1941 intitulé "Storm".

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les météorologistes de l'armée et de la marine américaines chargés de tracer la trajectoire des tempêtes dans la partie ouest de l'océan Pacifique ont commencé à utiliser des noms pour les cyclones dans leurs prévisions.

En 1953, les météorologistes aux États-Unis ont commencé à utiliser des noms de femmes pour les ouragans. Un quart de siècle plus tard, les météorologistes ont commencé à nommer les tempêtes avec des noms à la fois masculins et féminins, d'abord dans l'océan Pacifique oriental, puis dans l'océan Atlantique et le golfe du Mexique un an plus tard.

Aujourd'hui, l'Organisation météorologique mondiale est responsable des listes de noms utilisés pour les ouragans dans les cinq océans du globe. La pratique de nommer les tempêtes a commencé il y a des années dans le but de faciliter l'identification rapide des tempêtes dans les messages d'alerte, car on suppose que les noms sont beaucoup plus faciles à retenir que les chiffres et les termes techniques. Beaucoup conviennent que l'attribution de noms aux tempêtes facilite le travail des médias pour rendre compte des cyclones tropicaux, suscite l'intérêt pour les avertissements et renforce la préparation de la communauté.

L'expérience montre que l'utilisation de noms donnés courts et distinctifs dans les communications écrites et orales est plus rapide et moins sujette aux erreurs que les anciennes méthodes d'identification en latitude et longitude plus lourdes. Ces avantages sont particulièrement importants pour l'échange d'informations détaillées sur les tempêtes entre des centaines de stations dispersées, des bases côtières et des navires en mer.

Au début, les tempêtes étaient nommées de manière arbitraire. Une tempête atlantique qui arrachait le mât d'un bateau nommé Antje devenait connue sous le nom d'ouragan d'Antje. Puis, au milieu des années 1900, a débuté la pratique d'utiliser des noms féminins pour les tempêtes.

Dans le but d'avoir un système de nommage plus organisé et efficace, les météorologistes ont ensuite décidé d'identifier les tempêtes en utilisant des noms provenant d'une liste arrangée alphabétiquement. Ainsi, une tempête avec un nom commençant par A, comme Anne, serait la première tempête de l'année. Avant la fin des années 1900, les prévisionnistes ont commencé à utiliser des noms masculins pour celles qui se formaient dans l'hémisphère sud.

Depuis 1953, les tempêtes tropicales de l'Atlantique sont nommées à partir de listes élaborées par le National Hurricane Center. Elles sont désormais entretenues et mises à jour par un comité international de l'Organisation météorologique mondiale. Les listes de noms originales ne comprenaient que des noms de femmes. En 1979, des noms masculins ont été introduits et ils alternent avec les noms féminins. Six listes sont utilisées en rotation. Ainsi, la liste de 2019 sera réutilisée en 2025.

La seule occasion où il y a un changement dans la liste, c'est si une tempête est si meurtrière ou coûteuse que l'utilisation future de son nom pour une autre tempête serait inappropriée pour des raisons de sensibilité. Si cela se produit, le nom en question est retiré de la liste et un autre nom est choisi pour le remplacer lors d'une réunion annuelle des comités des cyclones tropicaux de l'OMM. Des noms de tempêtes tristement célèbres tels que Mangkhut (Philippines, 2018), Irma et Maria (Caraïbes, 2017), Haiyan (Philippines, 2013), Sandy (États-Unis, 2012), Katrina (États-Unis, 2005), Mitch (Honduras, 1998) et Tracy (Darwin, 1974) en sont des exemples.

Ainsi, contrairement aux déclarations du président de la République, le nom choisi pour la tempête en Libye n’a rien à voir avec le mouvement sioniste, le nom choisi est basé sur un ordre alphabétique. À chaque occurrence d'une tempête ou d'un ouragan, les scientifiques sélectionnent un nom alphabétique qu'ils attribuent au système météorologique, et en suivant l'ordre alphabétique, le nom Daniel a été désigné.

R.A.