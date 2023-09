Une tornade à La Marsa ? Voici ce que l'on sait

Au moment où les Tunisiens suivaient de près l'ouragan qui a frappé la ville de Derna en Libye et a causé la perte de milliers de vies, ainsi que le séisme survenu à Marrakech, au Maroc, qui a entraîné aussi le décès d'environ deux mille citoyens, sur TikTok, des internautes ont partagé une vidéo montrant des vents forts sur l'une des plages tunisiennes.

Selon la description de la vidéo, un fort ouragan s'est produit aujourd'hui sur la plage de La Marsa, provoquant la panique et la fuite des citoyens de la plage. La vidéo a accru la peur des Tunisiens, en particulier à un moment où les pays voisins de la Tunisie ont connu des catastrophes naturelles.

BN Check a vérifié la vidéo et il s'est avéré que son auteur l'avait publiée le 27 août 2023, et non pas aujourd'hui, mardi 12 septembre 2023. Vérification auprès de résidents de La Marsa, aucun riverain ne fait état d'un ouragan qui a eu lieu dans la ville aujourd’hui.

Après une recherche sur les sites d’information et les moteurs de recherche, il est apparu qu’effectivement des vents forts ont soufflé dimanche 27 août 2023, sur le Grand Tunis. Les vents ont soulevé le sable, la poussière et les objets dans les quartiers, engendrant une visibilité quasi nulle, selon de nombreux témoignages.

La tempête méditerranéenne Daniel

D’après l’agence de presse Lana, plus de 2.000 personnes ont trouvé la mort en Libye et au moins 5.000 sont portées disparues, dans un bilan provisoire donné par le ministère libyen de l’Intérieur.

Le ministère libyen de l’Intérieur a précisé, lundi 11 septembre, que des quartiers entiers ont été emportés par les flots vers la mer, affirmant que la situation est catastrophique.

La Tunisie a exprimé ses sincères condoléances au peuple libyen ainsi que sa solidarité absolue, suite aux importantes pertes humaines et matérielles lors des inondations qui ont balayé plusieurs régions du pays.

Le président de la République a ordonné de coordonner d’urgence avec les autorités libyennes pour les aider à surmonter cette épreuve, en fournissant les ressources humaines et matérielles appropriées afin de renforcer les efforts de recherche, de sauvetage et de soins aux blessés.

Séisme à Marrakech

Une secousse tellurique d’une magnitude de sept sur l’échelle de Richter a frappé dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre 2023, plusieurs provinces et préfectures marocaines.

Dans un bilan actualisé arrêté à 19h30 dimanche 10 septembre, le ministère marocain de l’Intérieur a fait état de 2122 morts à Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal et Chichaoua. Le séisme a également fait 2.421 blessés, dont 1.404 grièvement.

La secousse, dont l’épicentre a été situé à 80 km au sud-ouest de Marrakech, a été ressentie dans plusieurs villes marocaines, dans un rayon de 400 km autour de son épicentre, a précisé Nacer Jabour, chef de division à l'Institut marocain de Géophysique, dans une déclaration à l'agence de presse MAP.

