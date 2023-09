La Tunisie menacée par un séisme imminent ? Attention à cette fausse information !

Sous le titre, « La Tunisie est menacée par un séisme… Un expert français explique », le site TuniMedia a publié un article le 10 septembre 2023 évoquant une possible menace de séisme en Tunisie, soit 48 heures après le séisme qui a eu lieu à Marrakech au Maroc dans la soirée du 8 septembre. Cet article a été massivement partagé sur le réseau Facebook créant une vague de panique.









Le puissant séisme de magnitude 6.8, qui a fait plus de 2 600 morts au Maroc, a suscité l’effroi en Tunisie. Mais ce qui a amplifié ces réactions de panique, c’est le titre publié par TuniMedia et qui est devenu viral sur Facebook.

Cependant, en consultant l’article en question, il est apparu que contrairement au titre, on ne parle pas d’une menace pour la Tunisie, mais cela reprend les propos d’un sismologue Français Jérôme Van der Woerd, accordés au journal « Ouest France ».

Selon l’article de TuniMedia le spécialiste français en sismologie de l'Institut de Strasbourg pour la Terre et l'Environnement, a déclaré que le séisme destructeur au Maroc qui a frappé le pays tôt samedi dernier est l'un des plus graves dans la mémoire humaine.

Le professeur français a également estimé une augmentation du nombre de victimes, en particulier dans les villes situées dans la chaîne de montagnes de l'Atlas, en raison de la construction traditionnelle qui ne peut pas résister aux tremblements de terre, ce qui aggrave les dommages lors de ces secousses sismiques violentes.

Le spécialiste français a déclaré que la cause des séismes dans la région du Maghreb (Algérie et Maroc) est la convergence des plaques eurasiatique et africaine d'environ 2,15 centimètres par an, ce qui explique la fréquence du phénomène depuis les années 1950, en fonction du déplacement des plaques eurasiatique et africaine et de leur rapprochement.

Le site TuniMedia a repris les propos du sismologue Jérôme Van der Woerd au journal Ouest France le 9 septembre 2023. Il est vrai que le sismologue a décrypté la situation au Maroc après le séisme qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Toutefois, contrairement au titre, le sismologue n’a pas déclaré que la Tunisie était menacée ou qu’un séisme de grande ampleur y était imminent.

