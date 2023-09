Un internaute sous le nom de « Jihan Brik » a publié, le 3 septembre 2023, une image montrant une œuvre d'art sous la forme d'une statue d'aigle en bois, réalisée par un artiste tunisien selon la description : « Un jeune Tunisien a transformé de manière créative une souche d'arbre mort en cette magnifique œuvre d'art ».





L'image a suscité l'admiration des Tunisiens et a été largement partagée sur plusieurs pages, créant l'émerveillement et la fierté envers le prétendu artiste. Cependant, en examinant l'image à l'aide de l’outil « InVID » , il s'est avéré que l'auteur de l'œuvre est Paul Waclo, un américain originaire de Pennsylvanie très connu aux États-Unis par ses ouvres d’art en bois.

Waclo a passé 25 ans dans les ventes et la conception en entreprise avant de lancer sa nouvelle entreprise en 2012. Un jour, il a pris un morceau de pin blanc et, sur l'allée de sa maison de banlieue dans le comté de York, au sud, il sculpta un ours. Un passant vit la pièce et demanda si elle était à vendre. Il répondit, bien sûr, et 100 dollars plus tard, il était devenu un sculpteur professionnel à la tronçonneuse.

Source : chainsawcarvingbypaul.com





Avec sa créativité et une compréhension approfondie des propriétés du bois en tant que matériau, cet artiste américain a la capacité de traduire des idées en œuvres d’art.

Après seulement deux ans de pratique avec la puissance et le contrôle d'une tronçonneuse, il a quitté le monde de l'entreprise et a entamé un tout nouveau chapitre en se faisant connaître lui-même. Le flux constant de commandes a continué à pousser ses capacités artistiques et créatives à sculpter des œuvres de plus en plus grandes et élaborées qui l'ont désormais emmené à travers les États-Unis et l'Europe.

Les créations de Paul ont également été présentées dans des magazines, des journaux, des interviews télévisées et même dans la série Showtime « Billions ».



Ainsi la sculpture de l'aigle en bois n'est pas l'œuvre d'un Tunisien mais celle de Paul Waclo, un sculpteur américain.

R.A.