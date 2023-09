Vol d'une voiture par un Subsaharien ? Gare à cette vidéo

La campagne contre les subsahariens se poursuit en Tunisie, alimentant des discours de haine et une vague de désinformation. Cette fois-ci une vidéo publiée sur la page Facebook « Kolouna Kaïs Saïed » (« Nous sommes tous Kaïs Saïed », en français) a fait le tour sur le réseau. Dans la vidéo partagée par un faux profil « Sarroura Sara » le 1 septembre 2023, on voit une opération de vol d’une voiture. Selon la description, la vidéo montre le vol d’une voiture par un subsaharien, avec un message d’avertissement « Faites attention les subsahariens sont en train de voler maintenant », alerte l’internaute.

Or une recherche à travers l’outil « Debunker » de « InVID » a révélé que la vidéo n’a pas été prise en Tunisie mais en Libye. Elle a déjà été relayée sur des pages Facebook en Libye depuis le mois de mai 2023. La vidéo a servi aussi pour le discours de haine contre les subsahariens.

Il s'agit là d'un autre exemple frappant de cette campagne de diffamation en ligne. Rappelons également la photo de Romelu Lukaku accompagnée d'un message accusateur affirmant qu'il aurait volé un iPhone 11 à un individu à Sfax. Cette photo et le message d'accompagnement ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions négatives et haineuses de la part de nombreux utilisateurs.

La campagne contre les Subsahariens en Tunisie, alimentée par des images et des vidéos ironiques et trompeuses, a suscité des réactions de haine de la part de certains utilisateurs des réseaux sociaux. Cependant, il est réconfortant de constater que de nombreux internautes ont rejeté ces discours discriminatoires et ont exprimé leur soutien envers les Subsahariens.

R.A.