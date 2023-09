Un rayon de fourniture scolaire rempli de couteaux ? C'est faux

Quelques jours avant la rentrée scolaire en Tunisie, une photo a viralement circulé sur Facebook suscitant des réactions d’indignation et de colère. En effet, cette image montre le rayon d’un magasin consacré normalement aux fournitures scolaires avec écrit au dessus du rayon « Bonne rentrée scolaire ». Mais au lieu d’afficher des fournitures scolaires, le rayon fait apparaitre un ensemble de couteaux de différentes tailles.

La page « Tunimedia » a publié pour la première fois cette image le mercredi 30 août 2023, avant de buzzer sur la toile. Plusieurs internautes, surtout des parents, ont demandé des explications « c’est scandaleux où est le contrôle des rayons comment cela peut se passer en Tunisie », écrit l’un des internautes. « Il faut tenir responsable celui qui a fait cela, même s'il l'a fait par inadvertance », commente un autre.

La recherche inversée d’images avec le logiciel dédié TinEye a permis de retrouver les indications sur cette photo. Elle apparait ainsi sur le site américain « E Entertainment » depuis le 2 septembre 2015. Le rayon est bien réel mais l’écriture a été modifiée par le logiciel Photoshop. Sur cette image publiée par le site américain, il est écrit en anglais « Back to school » que l'on peut traduire en français par « Retour à l’école ». Dans la même page on voit d’autres rayons avec la même description mais avec des images différentes, comme par exemple « Retour à l’école » avec un rayon d’explosifs, un rayon de fusils ou encore un rayon de tests de gossesse.

Il s’est avéré que ce sont des images satiriques photoshopées avec des messages spécifiques. Ces images qui montrent les couteaux et les fusils dénoncent en fait la violence dans les écoles américaines qui ne cesse d’augmenter.

Selon la base de données sur les fusillades dans les écoles de l'enseignement primaire et secondaire tenue par l'organisation à but non lucratif « The Violence Project », il y a eu 222 fusillades dans les écoles jusqu'à présent en 2023. Les critères du groupe pour les fusillades dans les écoles comprennent : lorsqu'une arme à feu est tirée, brandie (pointée vers une personne avec intention) ou qu'une balle atteint la propriété de l'école, indépendamment du nombre de victimes, de l'heure, du jour ou de la raison.

Source : ABC NEWS

Les données montrent qu'il y a eu des fusillades dans 41 États en 2023, dont 165 ont eu lieu à l'extérieur mais sur le terrain de l'école, au cours desquelles 117 personnes ont été blessées et 47 tuées, y compris dix tireurs. En 2015, le nombre de fusillades dans les écoles aux États-Unis était de 40, et ces incidents ont augmenté rapidement chaque année pour atteindre un total de 305 en 2022. The Violence Project prévoit que le nombre de fusillades dans les écoles atteindra 326 en 2023.

Au moins 25.198 personnes sont décédées des suites de la violence par arme à feu aux États-Unis cette année, selon les données de l'archive de l'organisation « The Violence project »- ce qui équivaut en moyenne à environ 118 décès par jour. Parmi les personnes décédées, 879 étaient des adolescents et 170 étaient des enfants.

