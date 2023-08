Les employés de l'aéroport Tunis Carthage s'inclinent et s'excusent auprès des passagers ? La vérité derrière cette image

Plusieurs pages Facebook, telle que la page « Tunisie Today » et « News HDD » ont publié une image montrant des employés de l'un des aéroports se prosterner devant les voyageurs. Selon la publication, l'image a été prise à l'aéroport de Tunis-Carthage, montrant des employés s'excusant auprès des voyageurs pour un retard de 15 minutes de leur vol. Cette publication a suscité de nombreux commentaires et réactions de la part des Tunisiens, certains saluant cet acte comme une manifestation de respect envers les voyageurs, tandis que d'autres ont exprimé des doutes concernant l'authenticité de l'image.

Nous avons examiné attentivement les vêtements des employés présents sur l'image et il s'est avéré qu'ils ressemblent très étroitement aux uniformes portés par le personnel des compagnies aériennes au Vietnam. En poursuivant nos recherches via Tineye, nous avons découvert que cette image remonte à l'année 2018, et a été prise à l’aéroport Ho Chi Minh City au Vietnam.

.Contrairement à la description de l’image, celle-ci n’a pas été prise en Tunisie mais au Vietnam, en 2018

En effet, dans la plupart des cultures en Asie particulièrement au Japon, en Chine, au Vietnam et en Corée, incliner la tête est la forme traditionnelle de salutation. En revanche, en Europe, incliner la tête est généralement réservé à l'aristocratie et à la noblesse.

On dit que plus la révérence est profonde, plus le respect ou la gratitude d'une personne sont intenses. En Asie, incliner la tête revêt de nombreuses significations. C'est une forme de salutation, un signe de respect et utilisé pour exprimer la déférence, la sincérité, l'humilité et le remords. La révérence provient de la taille, le dos droit. Les hommes placent leurs mains sur les côtés tandis que les femmes joignent leurs mains devant elles. Les yeux doivent être baissés.

Source : JapanWelt

Les révérences à quinze degrés sont utilisées pour les occasions informelles et formelles, tandis qu'une révérence à trente degrés est réservée aux moments très formels. S'agenouiller avant de s'incliner, avec le front touchant le sol, se fait également dans des cas extrêmes.

R.A.