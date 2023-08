Le musée du Bardo définitivement fermé selon Google : le vrai du faux

Plusieurs internautes ont partagé dans la soirée du lundi 21 août 2023, une capture de Google indiquant que le musée du Bardo serait définitivement fermé, laissant place à de multiples interrogations quant à la véracité de cette information.









Vérification faite par BN Check, il s’avère que la modification des données relatives à n’importe quel site web est possible pour les internautes à travers l’envoi d’une suggestion aux services de Google. Ces modifications peuvent être prises en considération à la suite de leur soumission en ligne.





Par ailleurs, il convient de noter que le musée du Bardo a fermé ses portes aux visiteurs, sur décision du président de la République qui a ordonné, le 25 juillet 2021, la fermeture des locaux du Parlement. Les deux établissements étant mitoyens sans aucune séparation physique entre eux; la fermeture du Parlement a entraîné celle du musée.



Toutefois, les internautes s’interrogent toujours sur la prochaine ouverture du musée qui tarde à venir, sans la moindre explication des autorités de tutelle.



Le musée du Bardo est, avec celui du Caire, l’un des monuments les plus importants et les plus riches d’Afrique.



Il a été créé en vertu du décret beylical du 25 mars 1885 proclamant la création du musée Alaoui – comme il se nommait alors - dans l’ancien harem de M’hammed Bey. Six années ont été consacrées aux travaux de réhabilitation et à la collecte des œuvres, avant que le musée Alaoui n’ouvre ses portes le 7 mai 1888.





S.H