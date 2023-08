Une pluie intense d'étoiles filantes durant le week-end ? Voici pourquoi

« Le vendredi et le samedi 11 et 12 août 2023, le plus important et le plus beau événement astronomique de l'année 2023 se produira. Lorsque la Terre passera à travers la zone de débris de la comète Swift-Tuttle, vous aurez l'occasion de voir les restes de la comète sous la forme d'une pluie intense de météores, avec un taux de 100 étoiles filantes par heure sans interruption », cette publication a fait le tour sur les réseaux sociaux en Tunisie annonçant une pluie d’étoiles filantes des Perséides pendant le week-end. Une publication qui a suscité l’interrogation des internautes sur ce phénomène.

Ainsi ce week-end s'annonce vraiment spécial pour tous les amoureux du ciel nocturne. Il faut se préparer à vivre un spectacle cosmique. L'apogée de la pluie de météores des Perséides s'annonce absolument fascinante. Des étoiles filantes, en nombre, pourraient traverser le ciel à chaque heure. Les conditions semblent idéales cette année. La lune se fait discrète, laissant la vedette aux étoiles, et même la météo aiderait à apprécier pleinement ce phénomène. C'est le moment rêvé pour sortir et lever les yeux vers le ciel.

Source : Pllanétarium de Montréal, Sophie DesRosiers

Les Perséides portent le nom de la constellation de Persée. Comme si elles avaient été désignées pour briller dans ce coin du firmament. Mais en vérité, toute cette magie est orchestrée par les vestiges poussiéreux laissés par la comète Swift-Tuttle lors de son rapprochement du soleil. Lorsque notre planète Terre traverse cette fine poussière cosmique, c'est alors que se déploie ce feu d'artifice d'étoiles filantes.

Et voilà, comme pour beaucoup de pluies d'étoiles filantes, les Perséides ont leur propre histoire à raconter. Elles sont en quelque sorte liées à une comète bien nommée Swift-Tuttle. L'histoire remonte à 1862, lorsque l'astronome Lewis Swift l'a aperçue pour la première fois. Quelques jours plus tard, un autre astronome nommé Horrace Parnell Tuttle l'a également repérée. Cette comète, en laissant son sillage de poussière et de minuscules débris, offre le spectacle chatoyant des étoiles filantes lorsque ces fragments rencontrent notre atmosphère.

Lewis A. Swift

Les Perséides ont un lien complice avec la constellation de Persée. C'est en fait cette constellation scintillante qui tient le rôle principal dans l'observation de ce spectacle. Pour observer une étoile filante, il vous suffit de lever les yeux vers l'éblouissante constellation de Persée.

Des étoiles filantes laisseront derrière elles de lumineuses traînées, éphémères mais captivantes, ce week-end.

Pour observer pleinement le phénomène, il faudra se trouver un endroit éloigné des lumières urbaines. En début de soirée, lorsque la constellation de Persée fait son entrée et à mesure que la nuit avance, le vaste ciel deviendra la toile de fond pour un spectacle astral exceptionnel.

R.A